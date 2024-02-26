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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi yapıldı

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Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi yapıldı. Ailesinin ve gerçekleştirdiği projelerin anlatıldığı filmi izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygulandığı görüldü.

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi yapıldı. Ailesinin ve gerçekleştirdiği projelerin anlatıldığı filmi izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygulandığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Açılış Töreni'ne katıldı. Bugün doğum günü olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a törende bir de sürpriz yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin ve gerçekleştirdiği projelerin yer aldığı bir film gösterildi. 70 yaşına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın filmi izlerken duygulandığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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