Çukurova polisi giriş-çıkışı kapattığı mahallede uygulama yaptı

Çukurova polisi giriş-çıkışı kapattığı mahallede uygulama yaptı

ADANA - Adana'da Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir mahallenin giriş çıkışlarını kapatarak asayiş uygulaması düzenledi.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde bölgenin giriş çıkış noktalarını tamamen kapatarak, "bölgesel asayiş" uygulaması düzenledi. 23 ekip halinde 130 polisin katılımıyla gerçekleşen uygulamada, 713 kişinin GBT sorgusu yapılırken, 624 aracın da plaka sorgusu yapıldı. Uygulamada 1 kişinin üzerinde 4.5 gram esrar maddesi ele geçilirken, bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık suçundan aranan 1 kişi de yakalandı. Trafik yönünden 3 araca toplam 6 bin 588 TL para cezası uygulandı.