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Çorumlu Damat Tavla Masası Kurarak Gelin Konvoyunu Kesti

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Bolu'dan gelin almaya gelen Çorumlu damadın arkadaşları, gelin konvoyunun önünü tavla masası kurarak kesti. Tavla oyununun üzerine para bırakan Damat, yaklaşık 3 bin lira vererek yolun açılmasını sağladı.

Bolu'dan gelin almaya gelen Çorumlu damadın arkadaşları, gelin konvoyunun önünü tavla masası kurarak kesti. Tavla oyununun üzerine para bırakan Damat, yaklaşık 3 bin lira vererek yolun açılmasını sağladı.

Evlenmeye karar veren Eda Betül Barıtçı ve Erhan Sığırcı, düğün hazırlıklarını tamamladı. Çiftin, 18 Mayıs'ta Bolu'da gerçekleştirilen düğünleri öncesinde Alpağut Mahallesi'nden gelin alma töreni gerçekleştirildi. Normal seyrinde giden gelin alma törenine, damadın arkadaşları damga vurdu. Gelin konvoyunun önünü kesen damadın arkadaşları Semih Yılmaz, Salih Altundağ, Eyyüp Özdoğan, Şenol Coşkun, yolun ortasında tavla masası kurdu. Gelin konvoyu hareket edemeyince otomobilden inen damat, yolu açmak için tavla tablasına para bırakmaya başladı. Çorumlu damattan 3 bin lira alındıktan sonra yol açıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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