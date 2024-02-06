Çorum Emniyet Müdürü Depremzede Öğrencilerle Buluştu

Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerin yıl dönümünde Çorum Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, depremzede öğrenciler ve meslektaşlarıyla bir araya geldi.

İlk olarak deprem bölgesinden gelerek Çorum'da eğitim gören öğrencileri misafir eden Emniyet Müdürü Pehlivan, sohbet ettiği çocuklara hediyeler verdi. Daha sonra deprem bölgesinden gelerek Çorum'da görev yapan polislerle bir araya gelen Pehlivan, meslektaşlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

6 Şubat depremlerinde Diyarbakır'da görev yaptığını hatırlatan Pehlivan, "Orada yaşanan sıkıntıları acıları biliyorum. Çok büyük bir depremdi. Devletimiz ve milletimiz el ele vererek depremin yaralarını sarmaya başladı. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Öğrencilere "sizler bu ülkenin geleceğinin teminatısınız" diyen Pehlivan, "Bol bol kitap okuyun. Belirlediğiniz hedefe ulaşmak için çok çalışın. Devralacağınız bayrağı ileriye sizler taşıyacaksınız. Allah yolunuzu açık etsin. Her zaman yanınızdayız" ifadelerini kullandı. - ÇORUM