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Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda kısa süreli gerginlik çıktı

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Galatasaray'ın olağan seçimli genel kurulu yapıldığı Galatasaray Lisesi'nin önüne kısa süreli gerginlik çıktı. Tartışmanın büyümesi çevredekilerin dahil olmasıyla engellendi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın olağan seçimli genel kurulu gerçekleştiriliyor. Sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başladı.

2 ADAY VAR

Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışıyor. Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Süheyl Batum için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanıyor.

KISA SÜRELİ BİR GERGİNLİK ÇIKTI

Galatasaray Lise bahçesinde gerginlik yaşandı. Birkaç saniye süren tartışma çevredekilerin dahil olmasıyla daha da büyümeden sona erdi.

Haberler.com / Kaan Güler - Spor

Bedii Süheyl Batum Dursun Özbek Galatasaray Spor Haberler

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