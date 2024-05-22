Üye Girişi
Haberler

Çorum'da Kombi Dolandırıcıları Yakalandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da kendilerini kombi yetkili servisi olarak tanıtan şüpheliler, bir vatandaşı 7 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla yakalandı.

ERKAN KARACA

(ÇORUM) - Çorum'da yurttaşları arayarak kendilerini kombi yetkili servisi olarak tanıttıkları kişiyi 7 bin lira dolandırdıkları iddia edilen iki şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; M.K. (31) ile M.S. (45) kendilerini telefonda bir markanın yetkili servisi olarak tanıttıkları N.K.'nın (74) evindeki kombiye bakım yapılması gerektiğini söyledi. Ev sahibi N.K.'da bakımı kabul etti. Eve giderek bir süre kombi ile uğraşan şüpheliler bakım bedeli olarak 7 bin lira ücret talep etti. Ev sahibi N.K.'da üzerinde o kadar paranın olmadığını belirtti. 2 şüpheli ev sahibini ATM'ye götürerek, 7 bin lirasını aldı.

Durumdan şüphelenen ev sahibi N.K. polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Çorum'dan ayrıldığı belirlenen otomobil, Ankara yolu üzerindeki bir uygulama noktasında durduruldu.

Araçta bulunan M.K. ve M.S. gözaltına alındı. Yanlarında bulunan 7 bin lira sahibinde teslim edilirken, şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.

Kaynak: ANKA / Yerel

Çorum 3.Sayfa Yerel Güncel Haberler

Rize İl Başkanı Ayar'ın istifası sonrası AK Parti'den değişim mesajı: Adımlar atılacak

Rize İl Başkanı Ayar'ın istifası sonrası AK Parti'den değişim mesajı: Adımlar atılacak

 Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık

Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık

 Erdoğan'ın 34 yıl sonra gelen 'seferberlik' hamlesi ne anlama geliyor? AK Parti'den açıklama var

Erdoğan'ın 34 yıl sonra gelen "seferberlik" hamlesi ne anlama geliyor? AK Parti'den açıklama var

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! Sık sık idrara çıkma neyin habercisi? Günde 10 kere idrara çıkmak normal mi? Hababam Sınıfı ne zaman, nerede çekildi? Hababam Sınıfı okulu nerede? Hababam Sınıfı oyuncuları kimler, konusu ne? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı konusu, oyuncuları ve Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı özeti! 2026 UEFA Avrupa Ligi nerede oynanacak? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 22-23 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! Taş Kağıt Makas CANLI izle! KANAL D Taş Kağıt Makas 12. bölüm CANLI izleme linki! Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 161. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! Mehmed Ali Kağıtçı kimdir? Mehmed Ali Kağıtçı kaç yaşında, nereli? Mehmed Ali Kağıtçı hayatı ve biyografisi! Beşiktaş-Trabzonspor ZTK finali hakemi kim? Ziraat Türkiye Kupası final maçını kim yönetecek? Yaprak Dökümü'nde Cem neden öldü? Yaprak Dökümü'nde Cem karakterinin ölüm sebebi ne?
Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay

Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title