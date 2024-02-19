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Gaziantep'te çocuk, papatya almak için çiçekçiye not bıraktı

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir çocuk, ailesine papatya almak için gittiği çiçekçide kimseyi bulamayınca aldığı papatya için helallik isteyerek not bıraktı. Çocuğun davranışı, çiçekçi tarafından sosyal medyada paylaşılıp örnek alınması gerektiği vurgulandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir çocuk, ailesine papatya almak için gittiği çiçekçide kimseyi bulamayınca aldığı papatya için helallik isteyerek not bıraktı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Boyno Mahallesi'nde ailesine papatya almak için gittiği çiçekçide kimseyi bulamayınca aldığı papatya için helallik isteyerek not yazan ve siparişten geldikten sonra iş yeri kapısını açtıktan sonra notu gören firma sahibi Ahmet Erdoğan, sosyal medyadan paylaşım yaparak öğrencilerin bulunmasını istedi. Çocukların örnek davranışından etkilenen çiçekçi, çocukların davranışını yazmış oldukları not ile sosyal medyada paylaşarak kutladı. Çiçek firması sahibi Ahmet Erdoğan, öğrencilerinin davranışının kendilerini çok gururlandırdığını söyledi.

"2 papatya aldık 2 tane de mor tekli çiçek aldık, hakkını helal et abi"

Çiçekçide ilgilenen kimseyi bulamayan çocuklar, kağıda yazdıkları "Selam Aleyküm abi biz ailemize çiçek alacaktık. Bekle bekle gelmedin, 2 papatya aldık 2 tane de mor tekli çiçek aldık. Hakkını helal et abi" notunu yazarak bıraktılar.

"Böyle duyarlı çocuk ve gençleri rabbim başımızdan eksik etmesin"

Siparişe giden işletme sahibi işyerine döndükten sonra işyeri kapısını altında bir nota rastladığını söyleyen işyeri sahibi Ahmet Erdoğan, "Gaziantep'te bir çiçekçi esnafı olarak, çiçek siparişine gidip geldikten sonra kapının altında böyle bir nota rastladım. Herhalde bunu yazan öğrenci kardeşimizdir. 'Selam Aleyküm abi biz ailemize çiçek alacaktık. Bekle bekle gelmedin, 2 papatya aldık 2 tanede mor tekli çiçek aldık. Hakkını helal et abi' diye not yazan kardeşlerimize helal hoş olsun. Böyle duyarlı çocuk ve gençleri rabbim başımızdan eksik etmesin. Helal hoş olsun. Eğer beni görür ya da duyarsanız gelin sizlere birer buket hediyem olacaktır" diyen Erdoğan, çocukların davranışının örnek alınması gerektiğini ifade etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Şehitkamil Gaziantep Çocuk Yerel Haberler

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