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Çocuk piyanistlerden yıl sonu konseri

Çocuk piyanistlerden yıl sonu konseri

Yerel Haberler

Tepebaşı Belediyesi 23 Nisan Çocuk Sanat Merkezinde düzenlenen Yıl Sonu Piyano Konseri ile çocuklar 7 aylık çalışmalarını taçlandırdı.

Tepebaşı Belediyesi 23 Nisan Çocuk Sanat Merkezinde düzenlenen Yıl Sonu Piyano Konseri ile çocuklar 7 aylık çalışmalarını taçlandırdı.

23 Nisan Çocuk Sanat Merkezinde, Aleyna Açıkel eğitmenliğinde 2022 yılı Ekim ayından bu yana piyano çalışmalarını sürdüren çocuklar, düzenlenen Yıl Sonu Piyano Konseri ile eğitimlerini tamamladı.

Katıldıkları eğitimler ile piyano çalmayı öğrenen 7-13 yaş aralığındaki 20 çocuk, düzenlenen konserde ikişer eser çalarak marifetlerini sergiledi. Birçok ünlü eser başta olmak üzere çocuk şarkılarının da çalındığı etkinliğe katılan veliler, çocuklarını ayakta alkışladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tepebaşı 23 Nisan Çocuk Yerel Haberler

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