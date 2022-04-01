Cizre'de Otizmli çocuklara yönelik aktiviteler yapıldı - Haberler

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Cizre'de Otizmli çocuklara yönelik aktiviteler yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Cizre'de Otizmli çocuklara yönelik aktiviteler yapıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2 Nisan "Dünya Otizm Farkındalık Günü" farklı etkinliklerle coşku içerisinde kutlandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2 Nisan "Dünya Otizm Farkındalık Günü" farklı etkinliklerle coşku içerisinde kutlandı.

Cizre'de Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören otizmli çocuklara yönelik program düzenlendi. Programda çocukların eğlenebilecekleri yüz boyama, şarkı söyleme gibi aktiviteler yapıldı.

Şarkıların söylendiği, mandal takma yarışmasının yapıldığı etkinlikte, çocukların yöresel halk oyunları ise davetliler tarafından büyük beğeni topladı.

Etkinlikte konuşan Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, böylesi günler onların halinden daha iyi anlamak açısından önemli olduğunu, sadece bir gün değil, her gün onların farkında olmak gerektiğini ifade etti.

Etkinliğe, Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Şube Müdürleri, öğretmen ve veliler katıldı. - ŞIRNAK

Cizre'de Otizmli çocuklara yönelik aktiviteler yapıldı

Cizre'de Otizmli çocuklara yönelik aktiviteler yapıldı

Cizre'de Otizmli çocuklara yönelik aktiviteler yapıldı

Cizre'de Otizmli çocuklara yönelik aktiviteler yapıldı

Cizre'de Otizmli çocuklara yönelik aktiviteler yapıldı

Cizre'de Otizmli çocuklara yönelik aktiviteler yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık, Şırnak, Otizm, Cizre, Yerel, Haberler

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