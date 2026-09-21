Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, 23-24 Eylül'de Batman'ı ziyaret edecek

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AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun daveti üzerine Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin ve beraberindeki heyet, 23-24 Eylül tarihlerinde Batman'ı ziyaret edecek. İki günlük programda yatırım, sanayi, ticaret ve kültür turizmi konuları ele alınacak.

Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun girişimleriyle gerçekleştirilecek ziyaret kapsamında Büyükelçi Jiang Xuebin'in Batman Valiliği ve Batman Üniversitesinde temaslarda bulunması planlanıyor. Çin heyetinin ayrıca yerel yöneticiler, meslek kuruluşları ve iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Osb'de yatırım fırsatları incelenecek

Programın önemli duraklarından biri Batman Organize Sanayi Bölgesi olacak. Büyükelçi Xuebin ve beraberindekiler, OSB ile bazı sanayi tesislerinde incelemelerde bulunarak Batman'ın üretim kapasitesi, yatırım ortamı ve muhtemel iş birliği alanları hakkında bilgi alacak. Görüşmelerde kentteki yatırım fırsatlarının Çinli yatırımcılara tanıtılması, karşılıklı ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni iş birliklerine zemin hazırlanması hedefleniyor. Ziyaretin ikinci gününde heyetin Hasankeyf'in tarihi ve kültürel alanları, Mor Kiryakus Manastırı, Hallan Çemi Arkeolojik Alanı ve tarihi Malabadi Köprüsünü ziyaret etmesi planlanıyor. Programla Batman'ın kültürel mirası ve turizm potansiyelinin Çin heyetine tanıtılması, kentin uluslararası görünürlüğünün artırılması ve Çin turizm pazarına yönelik yeni tanıtım imkanlarının değerlendirilmesi amaçlanıyor. Program kapsamında sanat faaliyetleri ile kadınlara yönelik sosyal destek çalışmalarının ele alınacağı ziyaretlerin de gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Milletvekili Nasıroğlu'nun davetiyle düzenlenen iki günlük programın Batman'da yeni yatırım temaslarına, ticari ve akademik iş birliklerine, kültürel etkileşime ve kentin Çin'de daha güçlü tanıtılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı