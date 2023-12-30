Çıldır'da Bilim ve Teknik Gösterisi

Çıldır'da ilkokul ve orta okul öğrencilerine yönelik bilim ve teknik temalı gösteri düzenlendi.

Çıldır Kültür Merkezi Konferans salonunda düzenlenen Elçin Eserli'nin hazırlamış olduğu gösteriye ilçede öğrenim gören İlkokul ve ortaokul öğrencileri katıldı.

Öğrencilerle iletişim ve etkileşimde bulunan Elçin Eserli, çeşitlik deneyler ve teknikler ile eğlenceli ve öğretici dakikalar yaşattı. Gösteriyi büyük bir dikkat ve ilgiyle izleyen öğrenciler, gösteriden son derece memnun ayrıldılar. - ARDAHAN