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Çıldır'da Bilim ve Teknik Gösterisi

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Çıldır'da ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik bilim ve teknik temalı gösteri düzenlendi. Elçin Eserli tarafından hazırlanan gösteri, öğrencilerin ilgi ve dikkatini çekti.

Çıldır'da ilkokul ve orta okul öğrencilerine yönelik bilim ve teknik temalı gösteri düzenlendi.

Çıldır Kültür Merkezi Konferans salonunda düzenlenen Elçin Eserli'nin hazırlamış olduğu gösteriye ilçede öğrenim gören İlkokul ve ortaokul öğrencileri katıldı.

Öğrencilerle iletişim ve etkileşimde bulunan Elçin Eserli, çeşitlik deneyler ve teknikler ile eğlenceli ve öğretici dakikalar yaşattı. Gösteriyi büyük bir dikkat ve ilgiyle izleyen öğrenciler, gösteriden son derece memnun ayrıldılar. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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