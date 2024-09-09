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CHP Milletvekili: Balıkçılar maliyet artışından mağdur

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CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Türkiye'deki balıkçıların maliyet artışlarından dolayı mağdur olduğunu belirterek, Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığı'nın kurulması gerektiğini söyledi.

MUSTAFA USTA

(SİNOP) - CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, " Türkiye'deki bütün balıkçılarımız maliyet artışlarından dolayı mağdur durumda. Her şeyin maliyeti artıyor ama balık fiyatları her gün aşağı düşüyor. Balık bol. Balığın bol olması para kazandıkları anlamına gelmiyor" dedi. "Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığı" kurulması gerektiğini belirten Karadeniz, " Türkiye'de bu sektörün kurtulmasının yegane temeli bu iktidarın değil, bizim iktidarımızda bakanlığın kurulmasıyla gerçekleşecek" diye konuştu.

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, artan maliyetlerden dolayı Türkiye'de balıkçıların mağdur olduğunu söyledi.

"Bu iktidar bizim dediklerimizi uygulasa başarıya ulaşacak"

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, şöyle konuştu:

"Türkiye'de Sinop balıkçılığın başkenti. Buradaki balıkçılarımızın da olduğu gibi Türkiye'deki bütün balıkçılarımız maliyet artışlarından dolayı mağdur durumda. Her şeyin maliyeti artıyor ama balık fiyatları her gün aşağı düşüyor. Balık bol. Balığın bol olması para kazandıkları anlamına gelmiyor. 31 Ağustos'ta 1 Eylül'ü bağlayan gece İstanbul Rumeli Feneri' Genel Başkanımızla beraber sezon açılışını yaptık. Orada Türkiye'ye mesajımızı verdik. Genel Başkanımız da mesajını verdi. Bu sektörle ilgili çok ciddi çalışmalarımız var. Balıkçıların ve su ürünleri sektörünün sorunlarıyla ilgili Genel Başkanımız 'İktidarımızda ilk kuracağımız bakanlık denizcilik ve balıkçılık bakanlığı olacak' dedi. Bir teknede açılış yaptığımız anda anons geçti. Bu bizim için bir mutluluk. Türkiye'de bu sektörün kurtulmasının yegane temeli bu iktidarın değil, bizim iktidarımızda bakanlığın kurulmasıyla gerçekleşecek. Tabi, bu arada da Meclis'te sorunları devamlı dile getiriyoruz. Sorunlarla ilgili çalışmalarımız var. Ama bu iktidar maalesef bizim dediklerimizi uygulasa başarıya ulaşacak. Biz de onlara teşekkür edeceğiz bunu başardınız diye ama hiç öyle bir niyetleri yok. 3 tarafı denizlerle çevrili 4 denizi olan, gölleri olan Türkiye'de ki tarım arazisi kadar denizleri olan Türkiye'nin balıkçılık bakanlığının kurulması gerektiğini bizden çok balıkçılar söylüyor. Çünkü, şu an hepsi 7 ya da 8 bakanlığa bağlı. Her yaptıkları işte 7-8 bakanlıktan belge almak zorunda, izin almak zorunda. Cezaları ayrı ayrı bakanlıklar kesiyor ve birlik yok. Onun için tek bir çatı altında toplanmaları balıkçılarımızın talebi. Türkiye'de balıkçılar hangi partiye oy verirse versin balıkçıların tek söylediği bir şey var. Bu ülkede bu bakanlığın kurulması lazım."

Kaynak: ANKA / Yerel

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