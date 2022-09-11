CHP Kadın Kolları Myk Üyesi Sökmez: Sosyal Yardımlar Sanki Oy Pazarlığı

CHP Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Füsun Sökmez, “Yoksulluk bitirilmek istenmiyor. Ve yapılan sosyal yardımlar, neredeyse sanki denilebilir ki bir oy pazarlığı. Siz bize bir şey verin, biz size bir şey verelim noktasında yürütülüyor. Oysaki biz, dinimizde söylediği sağ kolun verdiğini sol el duymayacak ve hiçbir yoksul çocuk yatağa aç girmeyecek diyoruz” dedi.

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

CHP Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Füsun Sökmez, "Yoksulluk bitirilmek istenmiyor. ve yapılan sosyal yardımlar, neredeyse sanki denilebilir ki bir oy pazarlığı. Siz bize bir şey verin, biz size bir şey verelim noktasında yürütülüyor. Oysaki biz, dinimizde söylediği sağ kolun verdiğini sol el duymayacak ve hiçbir yoksul çocuk yatağa aç girmeyecek diyoruz" dedi.

CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Füsun Sökmez, Samsun'da ANKA'nın sorularını yanıtladı. İktidar olduklarında Aile Destekleri Sigortasını hayata geçireceklerini anımsatan Sökmez şunları söyledi.

"Gün geçtikçe daha gücümüze güç katarak 'Bize katılın' mesajıyla kadınlarımızı, gençlerimizi ve erkeklerimizi katarak dalga dalga büyüyoruz ki, iktidarımıza hazırlanıyoruz, 'Hazırız' diyoruz. Bu projemizde ne var? Onu şöyle kısaca belirtmek isterim. Aile Destekleri Sigortası projesi aslına 1971 yılında Türkiye'nin de imzaladığı, ama uygulamadığı bir proje. Neden uygulanmıyor? Çünkü bugüne kadar yoksulluk yönetilmek isteniyor. Yoksulluk bitirilmek istenmiyor. ve yapılan sosyal yardımlar, neredeyse sanki denilebilir ki, bir oy pazarlığı. Siz bize bir şey verin, biz size bir şey verelim noktasında yürütülüyor. Oysaki biz, dinimizde söylediği sağ kolun verdiğini sol el duymayacak ve hiçbir yoksul çocuk yatağa aç girmeyecek diyoruz. Biz, sosyal devlet anlayışımızla vatandaşımızın yanında olacağız. Ne zaman? CHP'nin iktidarında! Peki, bunu nasıl yapacağız? Bir kurumsal yapı kuracağız. Bu kurumsal yapıyla, sosyal uzmanlarımızla, sosyologlarımızla tespitler yapacağız. Yapılan tespitlerde, eğer asgari ücretin altında gelirin altında bir gelir varsa, o ev için o zaman o eve en az asgari ücret olmak üzere destek vereceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Direkt kadının hesabına yatıracağız. Peki, o evde bir engelli desteği alan varsa, bir yaşlı bakım desteği alan varsa, bunlar kesilecek mi? Hayır, bunlar ilave edilecek. Örneğin bugün yuvarlak hesap asgari ücret 5 bin 500 lira ise, 800 lira engelli desteği yatırılıyorsa, bu da eklenecek. Ne edecek, 6 bin 300 lira. Bin, bin beş yüz lira civarında yaşlı bakım desteği yatırılacaksa, bu da eklenecek."

"YOKSUL AİLELERDEN KAMUYA ATAMA"

Kamuda bir eleman mı alınacak, önce bu ailelerden oraya kamuda atamalar yapılacak. Oradaki ailelerin eğitim durumlarının, mesleki eğitimlerinin tamamlanması için kurslar seminerler düzenlenecek. Yaşlıların bakımları sağlanıp, engellilerin engelliliklerinin geçebilecek bir şey ise geçmesi için her türlü rehabilitasyon verilecek. Tam anlamıyla bir sosyal devlet anlayışıyla yürütülecek bir proje önümüzde biz de bunu genel başkanımızın da altını çizdiği çok önemsediği bu projeyi, kadın kolları olarak yine bütün örgütümüz ile birlikte kapı dolaşıp anlatmaya devam ediyoruz. Bugün de burada yine Samsun örgütümüzle ile birlikte bunu yeniledik. Bilgilerimizi toparladık, çalışma stratejimizi belirledik bundan sonra biz daha fazla sokaktayız. Daha çok aileye ulaşacağız. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasi için, adalet için, gelir düzeyindeki eşitsizliği yok etmek için ve kadın, erkek, genç, yaşlı arasındaki eşitliği, fırsat eşitliğini, eğitimdeki fırsat eşitliğini sağlamak için CHP ihtiyacı var. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında da bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz."