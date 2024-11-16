CHP Antalya Milletvekili Kaya: "Tek Başına Para Politikası ile Enflasyonun Düşürülemeyeceğini Defalarca Söyledik"

Haber: Kemal Onur Atalay

(AKSARAY) - CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, "Tek başına para politikası ile enflasyonun düşürülemeyeceğini defalarca söyledik. Enflasyonu düşürmek için önce hükümetin tasarrufa gitmesi lazım. Eğitimde, sanayide, tarımda, adalette reform lazım dedik ama ne yazık ki anlamak istemiyorlar" dedi.

CHP Genel Merkez tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan 'Halkın ve Sokağın Nabzını Tutuyor' programı kapsamında Aksaray'a gelen Antalya Milletvekili Aykut Kaya ve Parti Meclis Üyesi Ali Haydar Hakverdi Aksaray İl Örgütü'nün katıldığı programda üreticilerin, esnafın ve vatandaşların sorunları dinlendi.

CHP İl Başkanı Bilal Özdemir, düzenlenen basın toplantısında, "Türkiye genelinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak sahada vatandaşın sesini dinliyoruz. Aksaray'da da tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin, küçük esnafımızın sorunlarını dinliyor ve bu sorunlara çözüm olmak adına çalışmalar yürütüyor" dedi.

Antalya Milletvekili Aykut Kaya da CHP'nin sahada aktif bir şekilde çalıştığını vurguladı. Kaya, şunları söyledi:

"Ekonomide bir yandan sanayide toparlanma sinyalleri alırken diğer taraftan bu toparlanmanın vatandaşımıza çok yansımadığını görüyoruz. Sdece para politikası ile enflasyonu düşüreceklerini zannediyorlar. Tek başına para politikası ile enflasyonun düşürülemeyeceğini defalarca söyledik. Enflasyonu düşürmek için önce hükümetin tasarrufa gitmesi lazım. Eğitimde, sanayide, tarımda, adalette reform lazım dedik ama ne yazık ki anlamak istemiyorlar. Bütçe yine açık rekoru kırdı. Bu da mali genişleme demek yani yine enflasyonun artmasından bahsediyoruz. Enflasyon verilerini devamlı düşük açıklayarak kendilerine başarı hikayesi yazmaya çalıştıklarını kaç yıldır görüyoruz. Şimdi aynı hikayeyi işsizlik verilerinde gerçekleştiriyorlar. Ülkemizin en yetenekli gençleri iyi bir gelir elde edemeyeceklerini düşündükleri için, mülakatlarda ayrımcılık yapıldığı için, çalıştıklarında iyi bir koşulda çalışmayacaklarını düşündükleri için ne yazık ki yurt dışına göçüyorlar. Bilim insanlarımızı, nitelikli mühendislerimizi yurt dışına kaptırıyoruz. Tam da bu nedenlerle ekonomiyi sadece rakamlarla değil, halkın gerçek ihtiyaçları üzerinden değerlendirmek zorundayız.

"Çiftçiyi umursamayan, anlamayan bir tutum sürdürüyorlar"

Çiftçiyi umursamayan, anlamayan bir tutum sürdürüyorlar. Aksaray'da tarım ve hayvancılıkta Türkiyemizin en önemli merkezlerinden biri ve iktidarın sebep olduğu tüm sorunları birebir yaşayan binlerce çiftçi, emekçi kardeşlerimiz var burada. Ancak çiftçilerimiz mazot, gübre ve ilaç maliyetleri altında eziliyorlar. Sulama projelerinde gecikmeler üretimi daha da zorlaştırmakta. Mazot fiyatları bir yılda yüzde 100'den fazla artarken, çiftçiler borçlarını ödeyemez hale geldi. Bu şartlar altında tarımsal üretim nasıl sürdürülebilir? Tarım bekadır, tarım milli güvenliktir diyerek bu sektörün hayati önemine dikkat çekiyoruz. Sıklıkla Aksaray'da sulama altyapısının hızla tamamlanması, tarımda teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması ve çiftçilerimize yönelik doğrudan desteklerin arttırılması gerekmektedir. Ayrıca tarımsal üretimde katma değeri arttıracak projelere öncelik verilmelidir. Aksaray bu şekilde hem iç piyasa hem de ihracatta öncü bir il haline de gelebilir. Ancak Aksaray'ın sadece tarımda değil, sanayi ve turizmde de büyük bir potansiyeli olduğunu biliyoruz. Diğer taraftan ilimizde özellikle genç işsizliği ciddi bir sorun. Gençlerimiz iş bulamadığı için büyük şehirlere veya yurt dışına göç etmekte. Bu göçü durdurmak için Aksaray'a özel teşvik programları, lojistik altyapı yatırımları ve sanayi projeleri geliştirilmelidir. İlin iş yaratma potansiyeli ve yatırım çekiciliği arttırılmalıdır. Bir de tabii turizm var. Aksarayımızda turizm açısından Ihlara Vadisi ve yeraltı şehirleri gibi eşsiz miraslarımız ne yazık ki yeterince tanıtılmamaktadır. Bu değerlerin turizme kazandırılması şehrin ekonomisine ciddi bir katkı sağlayacaktır. Ayrıca ulaşım ve lojistik altyapısının güçlendirilmesi, Aksaray'ın bölgesel bir lojistik ve üretim merkezi haline gelmesini sağlayabilir."

"Dört yılda değişen bir şey yok"

CHP Parti Meclis Üyesi Ali Haydar Hakverdi ise, "Yaklaşık dört sene önce Aksaray'a gelmiştim. Dört sene öncesi ile bugün arasında hiçbir şey değişmemiş. Ne çiftçinin ne sanayi sitesinin ne çevre yolunun sorunu... Hepsi aynen duruyor, hatta artarak devam ediyor. O dönemde de maalesef vekilimiz yoktu yine yok. Olacak, çok yakında bir erken seçim olacak. AKP savruluyor, ülkeyi yönetemiyor. Yapılacak erken seçimde de partimiz tek başına iktidar olacak, Aksaray'dan da milletvekilimiz çıkacak" dedi.