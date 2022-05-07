Çeşme'de Hıdırellez coşkusu - Haberler

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Çeşme'de Hıdırellez coşkusu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çeşme'de Hıdırellez coşkusu

Baharın müjdecisi, birliğin, beraberliğin ve bereketin simgesi "Hıdırellez" Çeşme'de büyük bir coşku ile kutlandı.

ÇEŞME, İZMİR (İHA) - Baharın müjdecisi, birliğin, beraberliğin ve bereketin simgesi "Hıdırellez" Çeşme'de büyük bir coşku ile kutlandı.

Pandemi nedeniyle 2 yıldır kutlanamayan geleneksel Hıdırellez için Çeşme Belediyesi tarafından şenlik düzenlendi.

5 Mayıs akşamı Alaçatı Çamlıkuyu Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Roman Band Konseri yüzlerce vatandaşı ağırladı. Konsere Çeşme Belediye Başkanı M.Ekrem Oran'ın yanı sıra belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Meydanda ateş yakılırken, rengarenk kıyafetleriyle dans eden ekiplerin gösterileri ilgiyle izlendi. Ateşin üstünden atlayan vatandaşlar Hıdırellez gecesinde doyasıya eğlenirken, baharın gelişi Alaçatı'da bir kez daha coşkuyla kutlandı. Başkan Oran vatandaşlarla birlikte Hıdırellez ateşinin üzerinden atladı. Çeşmeliler'in Hıdırellez'ini kutlayan Oran, "Bizim en büyük dileğimiz, barış, bizim en güzel dileğimiz sağlık, bizim en büyük dileğimiz kardeşlik. Bütün dünyaya hakim olsun" dedi.

6 Mayıs Cuma günü ise Çeşme'deli Tekke Plaj Kafe'de hıdırellez kutlamalarına devam edildi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı kutlamalarda vatandaşlara yiyecek ve içecek ikram edildi.

Saat 13.00'de başlayan kutlamalar akşam saatlerine kadar sürerken, DJ Mert Uzunay ve Perküsyonda Zekican Zurnacı, Emrah Yel ve Onur Tabak, kutlamalara katılanlara keyifli saatler yaşattılar. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hıdırellez, Alaçatı, Mayıs, Çeşme, Yerel, Haberler

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