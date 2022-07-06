Çerkezköy Belediyesi, Yol Düzenleme Çalışmalarına Devam Ediyor

Çerkezköy Belediyesi, Cengiz Topel Caddesi ile Hikmet Uğraş Caddesi'ni birbirine bağlayacak olan ve şehir içi trafiği için alternatif bir güzergah olması planlanan Hakim Sami Sokak'taki düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay konuyla ilgili açıklama yaptı. Akay şöyle konuştu:

"Utku ve Güler Sokaklarımız gibi Cengiz Topel Caddesi'ni Hikmet Uğraş Caddesi'ne bağlayarak, her iki caddemizin trafik yükünü azaltacak ve alternatif bir güzergah olacak olan Hakim Sami Sokak'ta ilk olarak altyapı çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar kapsamında 5-6 metre olan yol genişliğini 12-15 metrelere çıkarıldı. Yaklaşık 680 metre yağmur suyu hattı döşendi, bin 600 metre de aydınlatma hattı çekildi.

Yaklaşık bin 500 metre bordür çalışmaları sürüyor. Ayrıca 190 metre uzunluğunda perde duvar imalatı da tamamlanmak üzere. Ardından güzergah boyunca sokağımızda dekoratif aydınlatma çalışması gerçekleştireceğiz. Daha sonra da yaklaşık 8 bin metrekarelik sıcak asfalt kaplama işi ile Hakim Sami Sokak'taki düzenleme çalışmalarımızı tamamlayacağız.

Utku ve Güler Sokaklarımızın ardından Hakim Sami Sokak'taki düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte burayı da vatandaşlarımız için alternatif bir güzergah haline getirmiş olacağız."

ANKA / Yerel