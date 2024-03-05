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Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı Osmaneli'nde Ziyaretçilere Açıldı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, Osmaneli ilçesinde ziyaretçilere açıldı. Tır içerisinde Çanakkale Savaşları'nda yaşananları anlatan materyaller ve belgeler sergileniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen proje çerçevesinde "Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı' Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ziyaretçilere açıldı.

Çanakkale Savaşları ile Milli Mücadele ruhunu gelecek nesillere aktarmak için Türkiye turuna çıkan Çanakkale Mobil Müze tır'ı, bugün Osmaneli İlçesine geldi. Hükümet Konağı önünde ziyarete açılan tır'a, vatandaşlar ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. İçerisinde Çanakkale Savaşları'nda yaşananları bugüne aktaran savaş materyalleri, videolar, savaş objeleri ve o döneme ait açıklayıcı bilgi ve belgelerin sergilendiği TIR'ı gezenler, duygu dolu anlar yaşadı. Osmanelide bugün saat 17: 00'a kadar açık olan tır ücretsiz gezilebilecek.

Çanakkale tırını Gezen Kaymakam Yüksel Ünal "İlçemizde bulunan tüm okullardan öğrencilerimiz sırasıyla tırı ziyaret ederek Çanakkale Savaşı hakkında bilgilendiriliyor. Hem öğrenciler hem de vatandaşlar bu savaş hakkında bilgi sahibi oluyor. Çanakkale tırının ilçemize gelmesinde emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Alan Başkanlığımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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