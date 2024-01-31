MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi Samsun'da protesto edildi. TİP Samsun İl Örgütü adına konuşma yapan Onur Çelik, "Ölüme mahkum ettiğiniz Hatay halkının iradesini hiçe saymanın hesabını mutlaka vereceksiniz. Halkımıza da buradan bir çağrı yapıyoruz; biz, Saray'dan büyüğüz, biz iktidarlardan, patronlardan büyüğüz. Bu yüzden şimdi bir kez daha yan yana gelmek, yeniden mücadele etmek zorundayız. Can Atalay er ya da geç esir tutulduğu o dört duvar arasından çıkacak. Hatay halkı vekiline kavuşacak" dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi bugün Samsun'da protesto edildi. Türkiye İşçi Partisi üyeleri tarafından Samsun Adalet Sarayı önünde düzenlenen açıklamaya CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, CHP İlkadım İlçe Başkanı Metin Teletar, İlkadım Belediye başkan adayı Murat Şenel, Atakum Belediye başkan adayı Serhat Türkel, Emek ve Demokrasi Platformu, KESK Samsun Platformu ve vatandaşlar katıldı.

"HUKUKEN BİR KARAR OLARAK ADLANDIRILAMAYACAK BİR METİN"

Onur Çelik şunları söyledi:

"Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yurt dışındayken Yargıtay'ın Hatay Milletvekilimiz Can Atalay hakkında verdiği hukuk dışı karar AKP Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ tarafından Meclis kürsüsünden okutulmuş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün Hatay halkının iradesini yok sayan bir karara imza atarak Can Atalay'ın milletvekilliğini düşürmüştür. Hatay halkı, iradesini ortaya koyarak Can Atalay'ı milletvekili seçmiş ve Can'a milletvekili mazbatası verilmiştir. Meclis'te milletvekillerinin yemin etmek için kürsüye çağırıldığı esnada Can Atalay'ın adı 'Hatay milletvekili' olarak okunmuş ve Can Atalay partimiz tarafından Meclis Başkanlığı için aday gösterilmiştir. Can Atalay'ın Meclis Başkanlığına adaylığı kabul edilmiş, ayrıca Meclis'teki tüm siyasi partilerin oy birliği ile Can Atalay, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi olmuştur. Dolayısıyla, ortada Can Atalay'ın milletvekili sıfatı kazandığına dair hiçbir şüphe yoktur. Tüm bunlara rağmen Can Atalay'ın tahliye edilmemesine ilişkin Anayasa Mahkemesine yapılan başvurunun sonucunda Anayasa Mahkemesi, Can Atalay'ın derhal tahliye edilmesine karar vermiştir. Karar, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmiş olsa da mahkeme kararın gereğini yerine getirmeyerek dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesine göndermiştir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise Anayasa'yı tanımamaya devam ederek AYM kararını hiçe sayan, hukuken bir karar olarak dahi adlandırılamayacak bir metne imza atmıştır.

"CAN ATALAY ER YA DA GEÇ DÖRT DUVAR ARASINDAN ÇIKACAK"

Bu hukuksuzluk üstüne AYM'ye bir başvuru daha yapılmış ve bu kez AYM, dosyanın görevli ve yetkili mahkeme olan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine ve Can Atalay'ın derhal tahliye edilmesine oy birliğiyle karar vermiştir. Bu süreç yine aynı şekilde sürmüş ve milletvekilimizin hukuksuz tutukluluğu devam etmiştir. AYM kararlarının bağlayıcı olduğu ve tüm yargı kurumlarını bağladığı yönündeki Anayasa hükmü önce Yargıtay tarafından, ardından da TBMM tarafından fiilen yürürlükten kaldırılmıştır. Türkiye'de artık bir anayasanın bulunmadığı, anayasal güvencelerin ortadan kaldırıldığı, TBMM tarafından tescillenmiştir. Sanılmasın ki yılacağız, sanılmasın ki pes edeceğiz, 'öyle olsun' diyeceğiz. Biz bugün, bir kez daha yeniden başlıyoruz. Buradan bu hukuksuz kararın alınmasında en ufak bir payı olanlara, kararın altına imza atanlara sesleniyoruz; bu ülkenin tarihinin en aydınlık sayfalarından biri olan Gezi Direnişi'ni kirletebileceğinizi sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Ölümü reva gördüğünüz, ölüme mahküm ettiğiniz Hatay halkının iradesini hiçe saymanın hesabını mutlaka vereceksiniz. Halkımıza da buradan bir çağrı yapıyoruz; biz Saray'dan büyüğüz, biz iktidarlardan, patronlardan büyüğüz. Bu yüzden şimdi bir kez daha yan yana gelmek, yeniden mücadele etmek zorundayız. Can Atalay er ya da geç esir tutulduğu o dört duvar arasından çıkacak. Hatay halkı vekiline kavuşacak."

"VEKİLLİK UNVANI TBMM'DE İADE EDİLMELİDİR"

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ ise şunları söyledi:

"Saygıdeğer Samsun kamuoyu, şu anda Hatay'ın seçilmiş Milletvekili Can Atalay'ın, bir şekilde TBMM'de, anayasal bir darbe yapılmak suretiyle, yargı darbesiyle milletvekilliğinin elinden alınmasını protesto etmek üzere, toplanmış bulunmaktayız. Hala tutuklulukları devam eden, yıllarca haklarınca herhangi bir hüküm verilmeyen özgürlükleri elinden alınan, Gezi tutsakları başta olmak üzere, haksız, hukuksuz içeride yatan bütün tutsaklarımızın derhal serbest bırakılmasını Can Atalay'ın sonuna kadar ettiği Hatay Milletvekilliğinin unvanı bir an önce TBMM'de iade edilmelidir."