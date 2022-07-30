Kayseri haberleri! Kayseri'de "Matematik Kampı" devam ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri haberleri! Kayseri'de "Matematik Kampı" devam ediyor

Kayseri haberleri! Kayseri'de 'Matematik Kampı' devam ediyor

Kayseri haber: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından kurulan "Matematik Kampı" devam ediyor.

 - Güncelleme:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından kurulan "Matematik Kampı" devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencileri motive ederek, onların matematik dersine karşı ilgi duymalarını sağlamak amacıyla 33 öğrencinin yer aldığı kamp sürüyor.

Sümer Tesisleri'nde düzenlenen kampta, öğrenciler sayısal dikkat ve zeka kazanımlarını sağlayıp, analitik düşünme ve yordama becerilerini geliştirerek, "yaparak yaşayarak öğrenme" modeliyle matematik alanında soru çözüyorlar.

Ayrıca kampta, öğrencilerin sınav başarılarını arttıracak, sınav kapsamındaki diğer branşlarda da uyumlu çalışma yöntemlerini ortaya çıkaracak eğitimler veriliyor.

Eğitimler hafta içi her gün 09.00 - 17.00 saatleri arasında veriliyor.

Öğrenciler, saat 15.00'ten sonra etüt programına katılarak, diğer branş derslerinde de bilgilerini geliştiriyorlar.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title