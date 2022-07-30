Kayseri haberleri! Kayseri'de 'Matematik Kampı' devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından kurulan "Matematik Kampı" devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencileri motive ederek, onların matematik dersine karşı ilgi duymalarını sağlamak amacıyla 33 öğrencinin yer aldığı kamp sürüyor.

Sümer Tesisleri'nde düzenlenen kampta, öğrenciler sayısal dikkat ve zeka kazanımlarını sağlayıp, analitik düşünme ve yordama becerilerini geliştirerek, "yaparak yaşayarak öğrenme" modeliyle matematik alanında soru çözüyorlar.

Ayrıca kampta, öğrencilerin sınav başarılarını arttıracak, sınav kapsamındaki diğer branşlarda da uyumlu çalışma yöntemlerini ortaya çıkaracak eğitimler veriliyor.

Eğitimler hafta içi her gün 09.00 - 17.00 saatleri arasında veriliyor.

Öğrenciler, saat 15.00'ten sonra etüt programına katılarak, diğer branş derslerinde de bilgilerini geliştiriyorlar.