Bursalılar tuval başında - Haberler

Bursalılar tuval başında

BURSA Bursa'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmasının 8'inci yılı etkinlikleri çerçevesinde, halka açık resim yapma etkinliği düzenlendi. Orhangazi Parkı'nda tuval başına geçen 7'den 77'ye Bursalılar, çizdikleri resimlerle küresel iklim değişikliğine dikkat çekti.

Bursa'nın Türk Dünyası Kültür Başkenti olması nedeniyle yıl boyunca birbirinden farklı etkinlikler düzenleyecek olan Büyükşehir Belediyesi, yine farklı bir projeye imza attı. Bursa'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmasının 8'inci yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde, 'Kültürel Miras ve İklim' konulu resim çalışması etkinliği yapıldı. Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ile Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü işbirliğinde yapılan etkinlikte, Orhangazi Parkı adeta sanat atölyesine dönüştü. Kent Estetiği Şube Müdürlüğü'nde görevli ressamların yönlendirmesiyle tuval başına geçen 7'den 77'ye Bursalılar, yaptıkları çalışmalarla küresel iklim değişikliğine dikkat çekti. İsteyen herkesin katılabileceği üç günlük etkinliğin ardından, ortaya çıkan eserlerin Tayyare Kültür Merkezi'nde sergilenmesi planlanıyor.