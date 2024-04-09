Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, koruma altındaki çocuk ve huzur evlerindeki yaşlılarla bir araya geldi

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, koruma altındaki çocuk ve huzur evlerindeki yaşlılarla bir araya geldi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sırameşeler Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklarla bir araya geldi. Onlarla tek tek ilgilenen Demirtaş, "Bir çocuk gülümserse dünya gülümser. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızla bayram sevincini paylaşmanın mutluluğunu yaşadık" dedi.

Vali Demirtaş, daha sonra Bursa'nın çeşitli bölgelerindeki huzur evlerinde kalan yaşlılarla da bir araya geldi. Vali Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'kıymetli büyüklerimizle bayramlaşarak, gönüllerini ve dualarını aldık' cümlesini kurdu. - BURSA