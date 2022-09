Bursa haberi... Nilüfer Müzik Festivali 60 Bin Kişiyi Müzikle Buluşturdu

Bursa gelişmesine göre Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Nilüfer Müzik Festivali, katılımcılara unutulmaz bir haftasonu yaşattı. 31 konserin düzenlendiği festivalin son gününde sahne alan Melike Şahin, Ceza, The Blaze ile Mor ve Ötesi konserleriyle on binlerce kişiyi doyasıya eğlendirdi.

Türkiye'nin dört bir yanından 60 bini aşkın müzik tutkunu 2-3 ve 4 Eylül'de Bursa'da Balat Atatürk Ormanı'nda düzenlenen Nilüfer Müzik Festivali'ndeydi. Nilüfer Belediyesi'nin "Dünyayı sev, geyiği öp, festivale gel" sloganıyla düzenlediği Nilüfer Müzik Festivali, 2 Eylül'de başladı, 4 Eylül'de sona erdi.

Festival, Türkiye'den ve dünyadan ünlü isimleri ağırladı. Türkiye'de hatırı sayılır bir dinleyici kitlesi olan İngiliz alternatif rock grubu Editors, Fransız elektronik müzik ikilisi The Blaze, indie-pop ikilisi Lola Marsh gibi dünyaca ünlü grupların yanı sıra Türkiye'den; Adamlar, Sena Şener, Cem Adrian, Yüksek Sadakat, Mode XL'nin de aralarında bulunduğu toplam 31 sanatçı ve grup, Nilüfer'de sahne aldı.

Festivalin son gününde müzikseverlerin katılımı daha da arttı. Gençlerin coşku içinde eğlendiği festivalde Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de onların eğlencesine eşlik etti.

On binlerce kişinin katıldığı konserlerde; Batu Akdeniz, Second, Can Kazaz, Kolektif İstanbul, Yaşlı Amca, Köfn, Islandmand, Ozbi, The Blaze, Melike Şahin, Ceza ile Mor ve Ötesi sahne aldı. Fransız elektronik müzik ikilisi The Blaze konserinde, festival alanındaki coşku daha da arttı. The Blaze, konseriyle alanı dolduranlara muhteşem anlar yaşattı. Son dönemde konserleri hınca hınç dolan Melike Şahin de binlerce kişinin katıldığı bir konser verdi. Dinleyiciler, Şahin'in dillerden düşmeyen parçalarını hep birlikte söyledi.

Ünlü rap sanatçısı Ceza'nın konseri de büyük ilgi gören konserler arasındaydı. Ceza, binlerce kişinin katıldığı konserde unutulmaz bir performans sergiledi. Nilüfer Müzik Festivali'nin kapanış konserini ise sevilen grup Mor ve Ötesi verdi. Alanın tıklım tıklım dolduğu konserde, Mor ve Ötesi'nin parçalarına binlerce kişi eşlik etti.