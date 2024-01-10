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Bursa'da Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, 6 ilçede karla mücadele çalışmaları çerçevesinde son 24 saat içinde kapanan 53 mahalle yolunu trafiğe açarken; yağışın etkili olduğu mahallelerde çalışmalar devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, 6 ilçede karla mücadele çalışmaları çerçevesinde son 24 saat içinde kapanan 53 mahalle yolunu trafiğe açarken; yağışın etkili olduğu mahallelerde çalışmalar devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının ulaşımda aksamaya neden olmaması için yol açma çalışmalarına başladı. Hava sıcaklığının sık sık sıfır dereceğinin altına düştüğü yüksek kesimlerde dondurucu soğuğa rağmen özveriyle çalışan ekipler, son 24 saat içinde 6 ilçede kardan kapanan 56 mahalle yolunu trafiğe açtı.

Çalışmalar çerçevesinde kardan kapanan Büyükorhan'da 8, Gürsu'da 3, İnegöl'de 24, İznik'te 9, Mustafakemalpaşa'da 1, Nilüfer'de 2, Osmangazi'de 4 ve Yenişehir'de 5 mahallenin yolu trafiğe açıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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