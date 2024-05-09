Üye Girişi
Haberler

Bursa'da düğün konvoyu trafiği durdurdu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da düğün konvoyu yapan bir grup trafiği durma noktasına getirirken diğer sürücüler duruma isyan etti. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Çevre Yolu'nda meydana geldi.

Bursa'da düğün konvoyu yolu kapattı, sürücüler çileden çıktı

BURSA - Bursa'da düğün konvoyu yapan bir grup trafiği durma noktasına getirirken diğer sürücüler duruma isyan etti.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup düğün konvoyu yaparak trafiği durma noktasına getirdi. 3 şeridin tamamını kapatan grup diğer sürücüleri çileden çıkardı. Bir süre boyunca trafiğin akışını durdururken o anlar trafikteki bir sürücü tarafından kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yıldırım Bursa Yerel Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title