Bursa'da düğün konvoyu trafiği durdurdu

Bursa'da düğün konvoyu yolu kapattı, sürücüler çileden çıktı

BURSA - Bursa'da düğün konvoyu yapan bir grup trafiği durma noktasına getirirken diğer sürücüler duruma isyan etti.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup düğün konvoyu yaparak trafiği durma noktasına getirdi. 3 şeridin tamamını kapatan grup diğer sürücüleri çileden çıkardı. Bir süre boyunca trafiğin akışını durdururken o anlar trafikteki bir sürücü tarafından kaydedildi.