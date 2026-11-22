Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "Büro Memur-Sen olarak biz memurlarımızın haklarını savunduğumuz gibi emeklilerimizin de haklarını savunacağız. Çünkü biz biliyoruz ki; Hak mücadelesinden emekli olunmaz" dedi.

Büro Memurları Sendikası Genel Başkanı Yusuf Yazgan, emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek emekli maaşlarında kalıcı ve adil bir düzenleme yapılması çağrısında bulundu. Yazgan, memur emeklilerine geçmişte verilmeyen seyyanen zammın eksiksiz biçimde maaşlara yansıtılması gerektiğini belirterek, "Hak mücadelesinden emekli olunmaz" ifadelerine yer verdi.

Büro Memurları Sendikası Genel Başkanı Yusuf Yazgan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek, "Adliyede, gümrükte, emeklilik işlemlerinde, vergi dairesinde ve daha birçok farklı noktada bu devletin yükünü omuzlayan insanlar, vatandaşın karşısında 'devlet' denince akla gelen yüzler başımızın tacı emeklilerimizin yaşadığı ekonomik sıkıntılar bugün hepimizi derinden üzmektedir" ifadelerini kullanan Yazgan, emeklilerin geçim şartlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Milyonlarca emekli açlık sınırının altında"

Türkiye'de yaklaşık 18 milyon emekli olduğunu vurgulayan Yazgan, "Neredeyse her dört vatandaşımızdan biri emekli. Bunların 5 milyona yakını en düşük emekli aylığıyla geçinmeye çalışıyor. O aylık bugün 23 bin 552 lira. Yoksulluk sınırı 120 bin liranın üzerinde. Tek başına yaşayan birinin aylık yaşam maliyeti bile 49 bin lirayı geçmiş durumda. Yani bu ülkede bir ömür hizmet etmiş milyonlarca insanın aylığı, açlık sınırının üçte ikisine bile ulaşmıyor. Memur emeklilerimizin tablosu da farklı değil. En düşük memur emeklisi aylığı da farklı değil. O da açlık sınırının altında kalıyor. Vatandaşın işini halledebilmek için ömrünü veren memurlarımız, emekli olduklarında bir anda maaşlarının neredeyse yarısını kaybediyor" dedi.

"Düzenleme emeklinin sofrasında hissedilmeli"

Hakkı teslim etmenin de sendikacılığın bir gereği olduğunu söyleyen Yazgan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın emeklilerimizin durumunun 2027 bütçesinde iyileştirileceğini ve düzenlemenin yıl sonuna kadar hayata geçirilmesinin hedeflendiğini belirttiği açıklamasını kıymetli buluyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın, yasal artışların ötesinde bir iyileştirme üzerinde çalışıldığını ifade etmesi çok önemli. Ancak şunu açıkça söylemek zorundayız: Bu düzenleme, emeklinin sofrasında hissedilmelidir. Birkaç puanlık bir refah payı, yılların kaybını kapatmaz. Bütçe görüşmeleri tamamlandığında Meclis'e gelecek düzenleme, emekliyi açlık sınırının altında bırakmayan, kalıcı ve adil bir düzenleme olmalıdır" diye konuştu.

"Geçmişteki seyyanen zam emekliye yansıtılmalıdır"

Emekliler için talep ettikleri maddeleri aktaran Başkan Yazgan, "Yılbaşından önce hayata geçirilmesi hedeflenen emekli düzenlemesinde, memur emeklilerine geçmişte verilmeyen seyyanen zam eksiksiz biçimde maaşlarına yansıtılmalıdır. Kamu personel rejimindeki "aylık" tanımı yeniden düzenlenmeli; seyyanen ödeme, ek ödeme ve tüm düzenli gelir unsurları emeklilik hesabına dahil edilmelidir. SGK aidatları, tüm gelirleri kapsayan düzeltilmiş aylık matrahı üzerinden kesilmeli; böylece emekli aylıklarının görev aylığına oranı yükseltilmelidir. 5510 sayılı Kanun kapsamında, 2008 yılı ve sonrasında göreve başlayan memurlar için oluşturulan düşük aylık bağlama oranı ve statü adaletsizliği sona erdirilmelidir. Birinci dereceye yükselen tüm kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesine ilişkin söz yerine getirilmeli ve düzenleme vakit kaybetmeden yasalaşmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Hak mücadelesinden emekli olunmaz"

Bugün masasında oturan memurun yarının emeklisi olduğunu vurgulayan Yazgan, "Bugün emekliye reva görülen, yarın hepimizin olur. Bu yüzden emeklinin sesi bizim sesimizdir. Onların hakkını savunmak, kendi geleceğimizi savunmaktır. Emeklilik bir son değildir. Emeklilik, bir ömrün devlete emanetidir. Bu emanete sahip çıkmak da hepimizin boynunun borcudur. Büro Memur-Sen olarak biz memurlarımızın haklarını savunduğumuz gibi emeklilerimizin de haklarını savunacağız. Çünkü biz biliyoruz ki; Hak mücadelesinden emekli olunmaz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı