Burdur'da Trafik Haftası 'Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz' farkındalık kampanyası ile kutlandı

6-12 Mayıs Trafik Haftası çerçevesindeki "Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz" farkındalık kampanyası ile düzenlenen programda konuşan Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, "Son verilere göre Burdur'da 147 bin 858 araç bulunmaktadır.

6-12 Mayıs Trafik Haftası çerçevesindeki "Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz" farkındalık kampanyası ile düzenlenen programda konuşan Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, "Son verilere göre Burdur'da 147 bin 858 araç bulunmaktadır. Bu sayı değerlendirildiğinde her 2 kişiye 1 araç düştüğü anlaşılmaktadır" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, kara yollarını kullananların trafik kurallarına uymaları yönündeki farkındalığının artırılması amacıyla bu sene "Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz" mottosuyla kutlanan Trafik Haftası çerçevesinde, Cumhuriyet Meydanı'nda program düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile başlayan program, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik'in açılış konuşması ile devam etti. Programda konuşan Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, "Ülkemizde her yıl Mayıs ayının ilk Cumartesi günü Karayolu Trafik Güvenliği Günü, bugünü takip eden hafta ise Karayolu Trafik Haftası olarak değerlendirilmektedir. Birçok yönü ile hayatımızın merkezinde yer alan trafik, bir yaşam belirtisi olduğu kadar günümüz dünyasına ne yazık ki insan hayatını tehdit eden küresel bir sorun haline gelmiştir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından halk sağlığı sorunu olarak tarif edilen trafik kazaları, dünyada her yıl ortalama 1 milyon 350 bin kişinin hayatını kaybetmesine, yaklaşık 78 milyon insanın da yaralanmasına sebep olmaktadır" dedi.

Burdur'da her 2 kişiden 1'i araç sahibi

İldeki sanayileşme ve kentleşmeye paralel olarak artan nüfus artışının trafikteki araç sayısının artmasını beraberinde getirdiğini dile getiren Bitirik, "Son verilere göre Burdur'da 147 bin 858 araç bulunmaktadır. Bu sayı değerlendirildiğinde her 2 kişiye 1 araç düştüğü anlaşılmaktadır. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi verilerine göre 2022 yılında ilimize 8 milyon 928 bin araç girişi, 8 milyon 526 bin araç çıkışı olmuş olup, 2023 yılında şu ana kadar 2 milyon 573 bin araç girişi, 2 milyon 529 bin araç çıkışı olmuştur. Tüm özverili çalışmalara rağmen ne yazık ki bir yıl içerisinde Burdur'da 957 adet yaralamalı, 12 adet ölümlü trafik kazası gerçekleşmiş olup, bin 475 vatandaşımız yaralanmış, 12 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" açıklamasında bulundu.

Konuşmanın ardından Trafik Haftası ile ilgili resim şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler tarafından okunan şiir ve kompozisyonun ardından ödül törenine geçildi. Vali Ali Arslantaş, ödüllerini takdim ettiği öğrencileri tebrik etti.

Daha sonra Vali Arslantaş ve protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek Cumhuriyet Meydanı'na kurulan stantların açılışı yapıldı. Açılışı yapılan stantları gezen protokol üyelerine bilgilendirilme yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki programın ardından protokol üyeleri, öğrenciler, polisler ve jandarma ekipleri kortej oluşturarak Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'na kadar farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi. - BURDUR