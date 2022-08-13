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Bunaltıcı sıcaklar sulu meyvelere yöneltti

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Bunaltıcı sıcaklar sulu meyvelere yöneltti

Erzincan'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşlar su ihtiyacını gideren meyvelerden kavun ve karpuza yöneldi.

Erzincan'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşlar su ihtiyacını gideren meyvelerden kavun ve karpuza yöneldi.

Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Erzincan'da vatandaşlar, sulu ve serinletici meyvelerden olan kavun ve karpuza ilgi gösteriyor. Sıcaklığın kendini hissettirmesiyle vatandaşların kavun karpuza ilgisinin artığını dile getiren pazarcı Ebubekir Aksu, "Hava sıcaklığının iyiden iyiye artmasıyla vatandaşların özellikle kavun ve karpuza talebi arttı. Geçen seneye göre bu yıl karpuz fiyatları biraz daha yüksekti ama bu aralar müthiş derecede düşüş var. Karpuzun kilosunu 1,5 - 2 liradan satıyoruz. Kavunda ise daha çok tane veriyoruz. O da 5 ila 10 lira arasında değişiyor. Karpuz ve kavun ekenler bu yıl güzel verim aldı. Erzincan'da da bu sıcakta vatandaşların soğuk kavun ve karpuz yemesini tavsiye ediyorum" dedi.

Sıcak havada karpuz tüketilmesinin faydalı olduğunu belirten vatandaşlardan Enes Çağrı Yücel ise, "Yaz mevsiminde karpuz tüketmek faydalıdır. Sıcak havada soğuk kavun ve karpuz insanı serinletiyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Meteorolojiden yapılan bilgilendirmede Erzincan'da hava sıcaklıların mevsim normallerinin üzerinde olacağı belirtildi. - ERZİNCAN

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İhlas Haber Ajansı / Yerel

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