Bulgaristan'da şehit olan Türkan bebeğin adı Altıeylül'de yaşatılacak

. 26 Aralık 1984 tarihinde Bulgaristan'da kimliksizleştirme politikalarına karşı çıkan Türklerin üzerine açılan ateş sonucu şehit düşen 18 aylık Türkan bebek için Dinkçiler Mahallesi Göçmen Konutlarında yapılan parka Türkan Bebek ismi verildi.

Bulgaristan'da totaliter yönetim döneminde isimleri değiştirilerek asimilasyon uygulanan Türklerin direnişi sırasında, Kırcaali'nin Kırkova ilçesine bağlı Mogilyane köyünde askerler ve milis kuvvetlerin açtığı ateş sonucu 17 aylık Türkan Feyzullah, annesinin kucağında yaşamını yitirdi.

Dernek Başkanı Mustafa Akpınar: "Başkanımız Hasan Avcı'ya teşekkür ederiz"

Türkan Bebek Parkı'nın açılışında konuşan Balıkesir Balkan Göçmenleri Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Dr. Mustafa Akpınar, "Göçmen Konutları'nda açılışına geldiğimiz bu çocuk parkına Türkan Bebek Çocuk Parkı verilmesine büyük destek veren Altıeylül Belediye Başkanımız Hasan Avcı ve ekibine teşekkürlerimizi sunarız. Altıeylül Belediyesi Meclisinde görev yapan tüm siyasi partilerimizin Belediye Meclis üyelerine çok teşekkür ederiz" dedi. Dernek Başkanı Mustafa Akpınar, "Tam bundan 39 yıl önce yine böyle soğuk bir Aralık gününde Kırcaali Sancağının İri Dere ilçesinin Süt Kesiği köyünde komünist totaliter rejim tarafından başlatılan Türkler 'in isimlerinin değiştirilmesi kampanyasına karşı ilk yürüyüş 24 Aralık 1984 tarihinde düzenlenmiştir. Müslüman ve Türklerin örf, adet din ve diline yapılan baskı ve zulüm nedeniyle yaşanan olaylar sonrasında şehitler verilmiştir. Bu olayların büyümesiyle birlikte züllüme karşı gelenler işkenceler görmüştür. Türkan bebek annesinin sırtında Türkan bebek vurularak şehit olmuştur. Başta Türkan bebek olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ruhları şad olsun" diye konuştu.

Kırcaali İl Başkanı Resmi Murat, "Balıkesir'de Altıeylül ilçesinde açılışına katılım sağladığımız Türkan Bebek Parkı'na gelen bizleri burada yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz. Kırcaali'den bugün bizlerle beraber olmak için bir heyet buraya geldik. Bizlerde bu duyguları, bu düşünceleri paylaşıyoruz. 17 aylık Türkan Bebek bizim Bulgaristan'da Halk ve özgürlük savaşının simgesi olmuştur. Bu yolda hep beraber yürüyerek Halk ve Özgürlük mücadelesini beraber vermek için mücadele edeceğiz. Biz de Halk ve Özgürlük Partisi mensupları olarak birlikte mücadele edelim" diye konuştu.

Burgaz Milletvekili Fatma Ramadan: "Burada bulunmaktan büyük mutluluk duyduk"

Türkan Bebek Parkı'nın açılışına Burgaz Milletvekili Fatma Ramadan da hazır bulundu. Milletvekili Fatma Ramadan, "Burada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Türkan Bebek biz Bulgaristan'da asimilasyona direnen bütün Türkler 'in sembolü olmuştur. Bundan 39 yıl önce Bulgaristan'ın Kirkova Belediyesi, Karaova civarında köylerde yaklaşık 10 bin Türk zorunlu asimilasyona kadın erkek çocuk demeden zorunlu asimilasyona hayır demek için milisler toplananları dağıtmak için müdahale edince halkın tepkisiyle karşılaşır. Bu sırada milislerin ateş açması sonucu 3 kişi hayatını kaydeder. Musa Yakup, Ayşe Kasan ve Bulgaristan'ın demokrasi sembolü Türkan bebek. Her birine Allah'tan rahmet ve mekanları cennet olsun diyoruz. Öncelikle Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde Altıeylül Belediyesi'nin katkılarıyla Göçmen Konutları'nda açılışına katıldığımız Türkan Bebek Parkı'na isminin verilmesinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu olayları unutmadık ve unutturmayacağız" diye konuştu.

Başkan Avcı: "Türkan bebeğin ismi bu parkta yaşayacak"

Başkan Hasan Avcı'da "Türkan bebeğimiz için yapılan parkın açılışına katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bu küçük evladımız Türkan bebeğin kıymetli annesi, değerli kardeşi Bulgaristan'dan gelen misafirlerimiz, BALGÖÇ Başkanları, kıymetli başkanlarımız hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Göçmen Konutları'nda yer alan parka Türkan Bebek ismini verdik. Bulgaristan'da totaliter yönetim döneminde isimleri değiştirilerek asimilasyon uygulayan Türkler 'in in direnişi sırasında Kırcaali'nin Kırkova ilçesine bağlı Mogilyane köyünde askerler ve milis kuvvetlerin açtığı ateş sonucu 17 aylık Türkan Bebek annesinin kucağında yaşamını yitirmişti. Türk milleti olarak 1071'de Anadolu'nun kapılarını açtığımız günden bu yana bu topraklarda ve Balkan coğrafyası içerisinde nerede var olduysak orada hep insanlığı, hep vicdanı, temsil ettik. Orada insanlığı ve yaşayanlara hep biz göstermiş olduk. Ne zaman Türk milleti güçlüyse orada insanlık olduk. Ne zaman Türk milleti güçlüyse orada merhamet oldu. Türk milleti çok kutsal bir millet. Çok güçlü ve farklı bir millet. Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulmuş bu Türkiye Cumhuriyetimiz de artık güçlü bir devlet ve milletiyle bir olarak beraber olarak etrafında ışık saçmaya, diğer ülkelerde, diğer coğrafyalarda vatandaşlarımıza sahip çıkmaya devam ediyor. Bugün bizler de Bulgaristan'da siyaset yapan bu soydaşlarımızla gurur duyuyoruz. Onları inşallah daha iyi yerlerde görmeyi umut ediyoruz. Bizim üstümüze düşen ne varsa her zaman onların yayında yer aldığımızı bilmelerini istiyoruz. Bu organizasyonu yayan BALGÖÇ Derneğine, Dernek Başkanlarına ve bizleri yalnız bırakmayan misafirlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Türkan Bebek Parkı'nın açılışına; Bulgaristan'dan gelen Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Halil Latifov, Burgaz Milletvekili Fatma Ramadan, Kırcaali İl Başkanı Resmi Murat, Hasköy İl Başkanı Mehmet Ataman, Karagözler Belediye Başkanı Aycan Mehmet ve Meriçler Belediye Başkanı Mümin İskender katılım sağlarken; Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Av. Birol Şahin, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, İzmir Balkan Göçmenleri Federasyonu Başkanı Abdurrahim Nursoy, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, Manisa Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Altan Hafızismailoğlu, Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1 Nolu Şube Başkanı Ercan Kurter, Balıkesir Balkan Göçmenleri Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Dr. Mustafa Akpınar, BALGÜÇ Vakfı Yönetim Kurulu'ndan Dr. Mehmet Çalışkan, Av. Tarık Erülgen, eski Belediye Başkanlarından Ziyaettin Tan ile mahalle sakinleri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bulgar milislerin şehit ettiği Türkan bebeğin annesi Fatma Öztürk, kardeşleri Turhan Öztürk ve Türkan Öztürk de Göçmen Konutları'nda açılan parkın açılışında hazır bulundu. - BALIKESİR