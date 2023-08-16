Bulanık'ta yaşayan engellilerin umudu oldu

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde engellilere tekerlekli sandalye dağıtımı yapıldı.

Bursa'da faaliyet yürüten TümBulSevDer, engelliler için başlattığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Tüm BulSevDer tarafından getirilen tekerlekli sandalyeler, ev ev dolaşılarak engelli bireylere teslim ediliyor.

Türkiye'nin birçok bölgesine gıda, giyim ve engelliler için tekerlekli sandalye gönderen Başkan Turan, sokak hayvanları için mama ve birçok ihtiyaç malzemesi ürünleri dağıtarak vatandaşların takdirini almıştı. Beraberinde getirdiği tekerlekli sandalyeleri köy köy, ev ev dolaşarak engelli bireylere dağıtan Turan, "Bulanık'ta sandalyesiz engelli vatandaşımız kalmayacak" dedi.

Bulanık ilçesi Şehittahit köyünde Umut ve Ramazan Topçu isimli iki engelli kardeşe tekerlekli sandalyelerini teslim eden Başkan Turan, onlarla beraber sandalye yarışı yaptı. Burada kısa bir açıklamada bulunan Başkan Turan, "Sosyal sorumluluk projeleri çevresinde sosyal farkındalık ortaya koymaya devam ediyoruz. Engelli kardeşlerimizi sevindirme adına gönülden gönüle köprüler kurmaya devam ediyoruz. Bugün iki güzel kardeşimizi ziyaret ettik. Bursa'dan onlara engelli sandalyelerini getirttik. Ramazan ve Umut kardeşimizin hediyelerini takdim ettik. Hepimizin bir engelli adayı olduğunu düşünerekten, en büyük engelin de sevgisizlik olduğunu ifade ederek, sevgi tohumları ekmeye devam ediyoruz. Gönül köprüleri kurmaya devam ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca ilçeye yaptığı yardımlardan dolayı Bulanıklı İş İnsanı Ayhan Çelik'e de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - MUŞ