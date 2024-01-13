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Bolu'da şehit düşen 9 asker için yürüyüş düzenlendi

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde dün şehit düşen 9 kahraman asker için yürüyüş düzenleyen çok sayıda vatandaş terörü lanetledi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde dün şehit düşen 9 kahraman asker için yürüyüş düzenleyen çok sayıda vatandaş terörü lanetledi.

Pençe-Kilit bölgesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan 9 kahraman asker için Bolu Mudurnu ilçesinde vatandaşlar bir araya geldi. Dev Türk bayrağı ile ilçe sokaklarında terörü lanetleyen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarını salladı. İstiklal Marşı ile başlayan yürüyüş, şehitler için edilen dua ile sona erdi. Mudurnu Kızılay gönüllüleri tarafından düzenlenen etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mudurnu Bolu PKK Terör Yerel Haberler

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