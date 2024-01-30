Bodrum'da Duvar Taşı Ocağı Projesi İçin ÇED Süreci Başlatıldı

ESMA TURAN

Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman ve doğa alanında '200.000 ton/yıl kapasiteli Duvar Taşı Ocağı' projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı.

Bodrum'a bağlı Sazköy Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda Netiş Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından 92 hektar ruhsat alanının 22 hektar kısmında '200.000 ton/yıl kapasiteli Duvar Taşı Ocağı' projesi yapılması planlanıyor. Duvar Taşı Ocağı projesi için şirket, 17 Ocak'ta tanıtım dosyasını sundu, 29 Ocak'ta ise ÇED süreci başlatıldı. 9 milyon 160 bin lira bedelle yapılması planlanan proje, Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda, 'Orman Alanı ve Önemli Doğa Alanı' olarak planlı alanda yer alıyor.