Üye Girişi
Haberler

Bitlis'te Kaymakam Özçelik, askerlerle iftar yaptı

Güncelleme:

Bitlis'in Hizan ilçesinde Kaymakam Nurhalil Özçelik, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanlığındaki askerlerle iftar yaptı. Kaymakam Özçelik, askerlerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti ve onlara teşekkür etti.

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görev yapan askerlerle iftar yaptı.

Kaymakam Özçelik, ramazanın bereketini askerlerle aynı sofrada paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Programda askerlerle sohbet eden Kaymakam Özçelik, "Jandarma teşkilatımız var olduğu günden bugüne kadar zorlu şartlarda vatan ve bayrak için mücadelesini sürdürmeye devam etmektedirler. Ordularıyla kıtalara hükmetmiş bir millettin mensupları olarak bizim toplumumuzda asker ocağının ve askerlerimizin yeri de bir başkadır. Vatan için görev yapmak, hangi kademede olursa olsun kutsaldır, anlamlıdır ve kıymetlidir.

Vatandaşlarımızın huzur içerisinde yaşamaları için buradaki kardeşlerimiz vazifelerini en iyi şekilde yerine getiriyorlar. Sizlerle gurur duyuyoruz. Allah sizi korusun, ayağınıza taş değmesin" dedi.

İftar programına Kaymakam Özçelik'in yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Ömür Tekeli, İlçe Emniyet Müdürü İlker Çınar ve askerler katıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma Komando Bitlis İftar Hizan Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mustafa Emre Şenkoğlu kimdir? CHP Erzurum Aşkale Belediye Başkan Adayı Mustafa Emre Şenkoğlu kaç yaşında, nereli? Osman Yüksel kimdir? MHP Samsun Salıpazarı Belediye Başkan Adayı Osman Yüksel kaç yaşında, nereli? Cemil Evis kimdir? Memleket Partisi Mersin Akdeniz Belediye Başkan Adayı Cemil Evis kaç yaşında, nereli? İSTANBUL- BAĞCILAR ANKET SONUÇLARI! Anketlere göre hangi aday önde? Abdullah Özdemir mi? Cem Kılıç mı? Şerif Kılağuz kimdir? MHP Samsun Asarcık Belediye Başkan Adayı Şerif Kılağuz kaç yaşında, nereli? Ramazan Özdemir kimdir? MHP Samsun Alaçam Belediye Başkan Adayı Ramazan Özdemir kaç yaşında, nereli? Bilal Mevlüt Coşkun kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Mudanya Belediye Başkan adayı Bilal Mevlüt Coşkun kaç yaşında, nereli? Önder Tanır kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Kestel Belediye Başkan adayı Önder Tanır kaç yaşında, nereli? İSTANBUL- ÇEKMEKÖY ANKET SONUÇLARI! Anketlere göre kim önde? Ahmet Poyraz mı? Orhan Çerkez mi? Raşit Kolay kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Keles Belediye Başkan adayı Raşit Kolay kaç yaşında, nereli? Kağıthane Yerel Seçim Anket Sonuçları 2024! Mevlüt Öztekin mi Tonguç Çoban mı önde? İstanbul ilçe ilçe anket sonuçları! 15 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? İSTANBUL- BAHÇELİEVLER SEÇİM ANKETİ! Anketlere göre hangi aday önde? Hakan Bahadır mı? Emine Gülizar Emecan mı? İbrahim Pilavcı kimdir? MHP Sakarya Taraklı Belediye Başkan Adayı İbrahim Pilavcı kaç yaşında, nereli? Hamid Yüzügüllü kimdir? AK Parti Eskişehir- Tepebaşı Belediye Başkan adayı Hamid Yüzügüllü kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title