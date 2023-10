Muş ve Bitlis "Fener Alayı Yürüyüşü" düzenlendi

Muş ve Bitlis'te yüzlerce kişinin katılımıyla "Fener Alayı Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Muş Valiliği koordinasyonunda belediye önünde toplanan kent sakinleri, Türk Bayrağı ve meşalelerle İstasyon Caddesi'nden eski Valilik binası önüne kadar yürüdü.

Burada mehter takımının gösterisinin ardından konuşan Vali Çakır, Cumhuriyet'in 100. yılını büyük bir coşku ve gururla kutladıklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık süreçte birçok zorluktan geçtiğini ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

"Çok şükür ülkemizin bu gün geldiği noktada dünyada her zaman için mazlumların bir dayanağı olmuş ve zalimlerin her zaman karşısında olmuştur. Ülkemiz sanayiden teknolojiye, spordan bilime her alanda gelişmesini büyük bir coşku ile ilerletmiş. İnşallah yarından sonra başlayacağımız Cumhuriyet'imizin 2. yüz yılında hep beraber her alanda dünyanın en önde gelen ülkelerinden birisi olacağız. Bunun için var olan birlik ve beraberliğimizin devamı, bunun yanında her zaman için vatandaşlarımızın çalışması gerekiyor."

Yürüyüşe, Vali Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, vali yardımcıları, kurum amirleri, gençlik liderler, sporcular, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

Bitlis

Bitlis'te Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Fener Alayı Yürüyüşü" düzenlendi.

Vali Erol Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Necmettin Elmastaş, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar, meslek yüksekokulu önünden 100. Yıl Marşı eşliğinde, yakılan meşaleler, Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle Ziraat Bankası'na kadar yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Karaömeroğlu, milletçe Cumhuriyet'in 100. yılını büyük bir onur, gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Kahraman milletin destansı İstiklal Savaşı'yla tarihin rotasını değiştirdiğini, bölgesel ve küresel dengeleri sarstığını vurgulayan Karaömeroğlu, şöyle konuştu:

"Milletsiz Anadolu hesabı yapanlara, devletsiz millet hayali kuranlara kalıcı cevap Cumhuriyet'in ilanıyla verilmiştir. Cumhuriyet, bağımsızlığa duyulan derin özlemin, geleceğe bağlanan emsalsiz ümidin, milli egemenliğe beslenen sevdanın karar anıdır. Milletimiz 100. yıl önce hilalin bahtını açmış, geleceğin kapısını aralamış, vatan vatanın kara talihini aydınlatmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet'imizin 100. yılında Cumhuriyet Bayramı'nızı kutluyor, ebediyete intikal etmiş başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurucu kahramanlarımıza, şehit ve gazilerimize, kahraman neslimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kıyamete kadar sürecek olan Türkiye Cumhuriyeti var olsun, geleceğimiz aydınlık olsun. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Filistin."

Program, 100. Yıl Marşı'nın çalınmasıyla sona erdi.

Tatvan ilçesinde de Kaymakamlığın öncülüğünde "Fener Alayı Yürüyüşü" yapıldı.

İlçe stadyumunda toplanan yaklaşık 3 bin kişi, 200 metre uzunluğunda Türk Bayrağı ve meşalelerle Yaşam Alışveriş Merkezine kadar yürüdü.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüş, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Yürüyüşe, Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.