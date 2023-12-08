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Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2. Noterlik hizmete başladı

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Her geçen yıl nüfusu hızla artan Bitlis'in Tatvan ilçesinde iş yoğunluğu ve işlem sayısının artması nedeniyle 2'nci noter açıldı. Artan nüfus ve ihtiyaç doğrultusunda yeni noterlik, İşletme Mahallesi Çetinler Petrol karşısında hizmete girdi. Tatvan 2. Noterliğine atanan Muammer Tozoğlu, Tatvan ilçesinin her geçen yıl nüfusunun hızla arttığını ve ihtiyaç doğrultusunda 2'nci noteri açtıklarını dile getirdi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2. Noterlik hizmete başladı.

Her geçen yıl nüfusu hızla artan Bitlis'in Tatvan ilçesinde iş yoğunluğu ve işlem sayısının artması nedeniyle 2'nci noter açıldı. Artan nüfus ve ihtiyaç doğrultusunda yeni noterlik, İşletme Mahallesi Çetinler Petrol karşısında hizmete girdi. Tatvan 2. Noterliğine atanan Muammer Tozoğlu, Tatvan ilçesinin her geçen yıl nüfusunun hızla arttığını ve ihtiyaç doğrultusunda 2'nci noteri açtıklarını dile getirdi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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