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Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2. Noterlik hizmete başladı

8 Aralık 2023 11:56 Son Güncelleme: 11:58 Abone Ol

Her geçen yıl nüfusu hızla artan Bitlis'in Tatvan ilçesinde iş yoğunluğu ve işlem sayısının artması nedeniyle 2'nci noter açıldı. Artan nüfus ve ihtiyaç doğrultusunda yeni noterlik, İşletme Mahallesi Çetinler Petrol karşısında hizmete girdi. Tatvan 2. Noterliğine atanan Muammer Tozoğlu, Tatvan ilçesinin her geçen yıl nüfusunun hızla arttığını ve ihtiyaç doğrultusunda 2'nci noteri açtıklarını dile getirdi.