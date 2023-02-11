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Bir adet cenaze aracı gönderildi

Yerel Haberler

Bir adet cenaze aracı gönderildi

Bilecik'in İnhisar ilçe Belediyesi, deprem bölgesine bir adet cenaze aracı gönderdi.

Bilecik'in İnhisar ilçe Belediyesi, deprem bölgesine bir adet cenaze aracı gönderdi.

İnhisar Belediyesi, bir şoför ve zabıta memuru ile birlikte bir cenaze aracını depremden ağır etkilenen Hatay'a Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun'nun yönetiminde çalışmaya gönderildi. İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez cenaze aracını uğurladıktan sonra yaptığı açıklamada, "Personellerimiz İl Müftümüz Erhun'nun yanına cenaze işlemlerine yardımcı olmaya gitti. Bir şeylerin ucundan tutabilmek yardımcı olabilmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Rabbim personellerimize hayırlısıyla gidip gelmeyi nasip etsin, yar ve yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik İnhisar Hatay Yerel Haberler

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