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Bilecik'ten 122 hacı adayı dualarla uğurlandı

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 122 hacı adayıyla vedalaşarak kutsal topraklara dualarla uğurladı.

Bilecik'ten 122 hacı adayı kutsal topraklara dualarla uğurlandı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Cumhuriyet Meydanı'nda '2024 Yılı Hac Yolcuları Uğurlama' programına katıldı. Vali Aygöl, 122 hacı adayı ile tek tek vedalaştı, sarıldı ve ellerini öptü. Vali Aygöl, "Kutsal topraklara ibadetlerini gerçekleştirmek üzere ayak basacak olan vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum. 122 hacı adayımızın sağlıklı bir şekilde gidip gelmesi tek temennimiz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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