Bilecik'teki işçiler MESS ile imzalanan toplu iş sözleşmesini kutladı

GÖKAY ŞİMŞEK

Birleşik Metal İş Sendikası'nda örgütlü Bilecik'teki işçiler, MESS ile imzalanan toplu iş sözleşmesini coşkuyla karşıladı. Birleşik Metal İş Sendikası Eskişehir Şubesi Başkanı Recai Büyükbeyhan, "İlk 6 aylık zam ortalamada yüzde 98'e getirildi. İkinci 6 aylık zam yüzde 30 olarak belirlendi. Yani enflasyonun 23 - 24 çıkacağı hesaplanarak toplu olarak belirlendi" dedi.

Bilecik'te Demisaş ve Accuride Wheels fabrikalarının önünde toplanan işçiler, alkışlar ve sloganlar eşliğinde MESS ile imzalanan toplu iş sözleşmeni kutladı.

"İLK 6 AYLIK ZAM ORTALAMADA YÜZDE 98'E GETİRİLDİ"

Birleşik Metal İş Sendikası Eskişehir Şubesi Başkanı Recai Büyükbeyhan, imzalanan toplu iş sözleşmene ilişkin yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Toplu sözleşmeyi İmzaladık. Detayları biliyorsunuz. Ana maddelerini açıklayayım, ilk 6 aylık zam ortalamada yüzde 98'e getirildi. İkinci 6 aylık zam yüzde 30 olarak belirlendi. Yani enflasyonun 23 - 24 çıkacağı hesaplanarak toplu olarak belirlendi. Yüzde 30'un üzerine çıkarsa da koruma olarak önlem alınacak. Üçüncü 6 ay enflasyon artı yüzde 3, dördündü 6 ayda enflasyon. Bir de arkadaşlar Toplu Sözleşmede olmayan yeni maddeler ilave edildi. Anaokulunda çocuğu olanlar için 2 bin lira gibi anaokulu yardımı bir para alındı. Sünnet düğünü yapanlar için 2 gün sünnet düğünü izni alındı. 3 Dünya Engelliler Günü'nde engelli arkadaşlara 1 gün izin verilmesi kararlaştırıldı."