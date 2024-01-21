Üye Girişi
Haberler

Bilecik'teki işçiler MESS ile imzalanan toplu iş sözleşmesini kutladı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Bilecik'teki işçiler, MESS ile imzalanan toplu iş sözleşmesini coşkuyla karşıladı. İlk 6 aylık zam ortalamada yüzde 98'e getirildi. İkinci 6 aylık zam yüzde 30 olarak belirlendi.

GÖKAY ŞİMŞEK

Birleşik Metal İş Sendikası'nda örgütlü Bilecik'teki işçiler, MESS ile imzalanan toplu iş sözleşmesini coşkuyla karşıladı. Birleşik Metal İş Sendikası Eskişehir Şubesi Başkanı Recai Büyükbeyhan, "İlk 6 aylık zam ortalamada yüzde 98'e getirildi. İkinci 6 aylık zam yüzde 30 olarak belirlendi. Yani enflasyonun 23 - 24 çıkacağı hesaplanarak toplu olarak belirlendi" dedi.

Bilecik'te Demisaş ve Accuride Wheels fabrikalarının önünde toplanan işçiler, alkışlar ve sloganlar eşliğinde MESS ile imzalanan toplu iş sözleşmeni kutladı.

"İLK 6 AYLIK ZAM ORTALAMADA YÜZDE 98'E GETİRİLDİ"

Birleşik Metal İş Sendikası Eskişehir Şubesi Başkanı Recai Büyükbeyhan, imzalanan toplu iş sözleşmene ilişkin yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Toplu sözleşmeyi İmzaladık. Detayları biliyorsunuz. Ana maddelerini açıklayayım, ilk 6 aylık zam ortalamada yüzde 98'e getirildi. İkinci 6 aylık zam yüzde 30 olarak belirlendi. Yani enflasyonun 23 - 24 çıkacağı hesaplanarak toplu olarak belirlendi. Yüzde 30'un üzerine çıkarsa da koruma olarak önlem alınacak. Üçüncü 6 ay enflasyon artı yüzde 3, dördündü 6 ayda enflasyon. Bir de arkadaşlar Toplu Sözleşmede olmayan yeni maddeler ilave edildi. Anaokulunda çocuğu olanlar için 2 bin lira gibi anaokulu yardımı bir para alındı. Sünnet düğünü yapanlar için 2 gün sünnet düğünü izni alındı. 3 Dünya Engelliler Günü'nde engelli arkadaşlara 1 gün izin verilmesi kararlaştırıldı."

Kaynak: ANKA / Yerel

Eskişehir Bilecik Sünnet Yerel Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Konyaspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Konyaspor - Antalyaspor maçı nereden izlenir? Fenerbahçe Alagöz - Botaş Basket CANLI İZLE! Fenerbahçe Alagöz - Botaş Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe-Samsunspor maçı CANLI İZLE! Fenerbahçe-Samsunspor maçı canlı izleme linki! Fenerbahçe maçı canlı izle! Gaddar 2. bölüm fragman İZLE! Gaddar 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gaddar dizisi yeni bölüm fragmanı izleme linki! Seyyanen zam gelecek mi? Seyyanen zam yapılacak mı, ne kadar yapılacak? Seçim öncesi bomba iddia! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 21 OCAK | Baraj doluluk oranı nedir? İSKİ baraj doluluk seviyesi yüzde 60'ı geçti! Amedspor - Sarıyer maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Amedspor - Sarıyer maçı kaç kaç, canlı maç skoru! HAFTA SONU HAVA DURUMU 21 OCAK | Hafta sonu kar yağacak mı, hava nasıl olacak? 21 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 21 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Samsunspor hangi kanalda, şifresiz mi? Uluslararası Uzay İstasyonu dünyadan ne kadar uzakta, kaç km yüksekte? Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) nerede, ne zaman kuruldu? CANLI ALTIN FİYATLARI | 21 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Pazar günü kargolar açık mı, çalışıyor mu? 21 Ocak Pazar günü kargolar dağıtım yapıyor mu? Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title