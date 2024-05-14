Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te Mantar Verimliliği Turizme Yansıdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik ve ilçelerinde son 50 yılın en fazla mantar verimliliği yaşanırken, bu olay turizme de yansıdı. Tarihi geçmişinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de turistlerin ilgisini çeken Bilecik'te 'Mantar Safari Turizmi' hız kazandı.

Bilecik ve ilçelerinde son 50 yılın en fazla mantar verimliliği yaşanırken, bu olay turizme de yansıdı.

Tarihi geçmişinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de turistlerin ilgisini çeken Bilecik'te 'Mantar Safari Turizmi' hız kazandı. Her gün onlarca insan bölgede mantar safarisine çıkarken, bu yıl verimliliğin son 50 yılın en fazla olduğu öğrenildi. Yörede bu mevsimde Ulupınar ve Karadede köyleri civarında 'Mıh Başı' ve 'Kültür Mantarı' olarak bilinen ve çok lezzetli olduğu için oldukça rağbet gören mantarlar toplamaya başladı.

Bilecik merkezinin yanı sıra özelikle Bursa ve Eskişehir'den günde yaklaşık 500-600 kişinin kentte mantar toplamak için geldiğini öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik Tarım Doğa Turizm Yerel Güncel Haberler

Yargıtay başkanlığına 37'nci tur oylamada 193 oy alan Ömer Kerkez seçildi

Yargıtay başkanlığına 37'nci tur oylamada 193 oy alan Ömer Kerkez seçildi

 FETÖ operasyonunda 544 gözaltı! Şüphelilerin çoğu ByLock kullanıcısı çıktı

FETÖ operasyonunda 544 gözaltı! Şüphelilerin çoğu ByLock kullanıcısı çıktı

 Bahçeli, Eurovision 2024'ün şampiyonuna demediğini bırakmadı

Bahçeli, Eurovision 2024'ün şampiyonuna demediğini bırakmadı

 Miçotakis'in 'Terör örgütü' çıkışına müdahale eden Erdoğan'ın Hamas mesajı dünya basınında gündem oldu

Miçotakis'in "Terör örgütü" çıkışına müdahale eden Erdoğan'ın Hamas mesajı dünya basınında gündem oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title