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Bilecik'te Kurban Bayramı öncesi mezbahalar denetleniyor

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından işletme onay belgesi verilmiş olan mezbahaların denetimleri Bilecik genelinde aralıksız devam ediyor. Denetimler, hijyen kuralları ve yönetmeliklere uygunluk açısından gerçekleştiriliyor.

Bilecik'te kurban bayramı öncesi mezbahalar denetlenmeye başladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş'ın koordinesinde, İl Müdürlüğü teknik personelleri ile yaklaşan ' Kurban Bayramı' öncesinde halkın sağlıklı ve huzur içinde bir bayram geçirmesi ve sağlıklı ve kaliteli ete ulaşmaları amacıyla Bilecik genelinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından işletme onay belgesi verilmiş olan mezbahaların denetimleri aralıksız devam ediyor.

Ekipler, mezbahalarda başta hijyen kuralları olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan yönetmelik ve talimatlara uygunluk açısından denetlendi.

İl Müdürlüğü tarafından veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu gereğince mezbaha denetimleri rutin aralıklarla devam edecek. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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