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Bilecik 2. Amatör Lig'de 3'ncü hafta geride kaldı

Bilecik 2. Amatör Lig'de 3'ncü hafta geride kaldı

Yerel Haberler

Bilecik 2. Amatör Lig'de a ve b gruplarında 3 hafta geride kalırken, 3'te 3 yapan Gülümbespor ile Akpınarspor gruplarındaki liderliklerini sürdürdü.

Bilecik 2. Amatör Lig'de a ve b gruplarında 3 hafta geride kalırken, 3'te 3 yapan Gülümbespor ile Akpınarspor gruplarındaki liderliklerini sürdürdü.

Bilecik 2. Amatör Lig'de a ve b gruplarında 3 hafta geride kalırken, 8 müsabakanın oynandığı haftada 21 gol atıldı. A grubun lideri Gülümbespor, Yeniköyspor'u zorda olsa 4-3 yenerken, gruptaki diğer maçta ise, Bayırköy Belediyespor kendi evinde Ertuğrulspor'a 4-1 mağlup oldu.

Ligde 3'te yapan Gülümbespor liderliğini sürdürürken, Yeniköyspor 6, Ertuğrulspor puanda haftayı tamamladı. Bayırköy Belediyespor ligde henüz puanla tanışamadı.

B grubun lideri Akpınarspor 3'üncü hafta Cihangazispor deplasmanında 2-0'lık galibiyle dönerken, Kınıkspor ise Kandilli Spor'u 5-2 yendi. Ligde 3'te 3 yapan Akpınarspor liderliğini sürdürürken, Cihangazispor 6, Kınıkspor 3 puanla haftayı kapattı. Kandilli Spor ise ligde henüz puanla tanışamadı. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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