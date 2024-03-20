Beyşehir'de Ramazan Ayı Denetimleri Artırıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde idrak edilen Ramazan ayı dolayısıyla gıda ürünlerine yönelik denetimler artırıldı.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçe merkezinde bulunan gıda satışı yapan işletmeler denetlendi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver'in de katıldığı denetimlerde gıda kontrol görevlileri tarafından işletmelerin hijyen şartları, ürün ve malzemeleri saklama şartları, satışı yapılan ürünlerin son kullanma tarihleri, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğu kontrol edildi. Yürütülen denetimlere ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetimlerimiz aralıksız olarak devam etmektedir. Vatandaşlarımız gerek toplu tüketim yerlerinde, gerek alışveriş yaptığı noktalarda karşılaştıkları herhangi bir problemle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımıza ait 174 Alo Gıda Hattını arayabilirler" denildi. - KONYA