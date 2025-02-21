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Berlin'de Toplu Taşıma Çalışanlarından 48 Saatlik Grev

Berlin'de Toplu Taşıma Çalışanlarından 48 Saatlik Grev
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Almanya'nın başkenti Berlin'de Ver.di işçi sendikasının çağrısıyla başlayan 48 saatlik grev nedeniyle toplu taşıma seferleri iptal edildi. Çalışanlar, üniversite öğrencileri ve randevuları olanlar ulaşımda zorluk yaşarken, şehir içi trafik yoğunluğu arttı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de şehir içi toplu taşıma çalışanlarının başlattığı 48 saatlik grev, hayatı olumsuz etkiledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Ver.di işçi sendikasının çağrısı üzerine toplu taşıma sektöründe perşembe gecesi yerel saatle 03.00'te başlayan grev devam ediyor. Yarın 03.00'te sona erecek grev nedeniyle otobüs, metro ve tramvay seferleri iptal edildi. Başka bir işletmeye bağlı olan banliyö trenleri ise seferlerine devam ediyor.

Çalışanlar iş yerlerine, öğrenciler okullarına, randevusu olanlar randevularına ulaşmakta zorluk çekti. Grev nedeniyle çok sayıda kişi bisiklet, e-scooter, mobilet gibi ulaşım araçlarını kullandı. Taksiler yoğun mesai yaparken, başkentte boş taksi bulmak neredeyse imkansızlaştı. Şehir içi araç trafiğinin yoğunlaşması nedeniyle, pek çok noktada trafik akışı yavaşladı, bazı caddelerde ise trafik durma noktasına geldi. Şehir içi ulaşımdaki sıkıntılardan mağaza, market gibi ticari işletmelerin yanı sıra, küçük esnaf da olumsuz etkilendi.

"Ücretler iş yüküne göre çok düşük"

İşçi sendikası Ver.di Başkan Yardımcısı Christine Behle yaptığı açıklamada, "Toplu taşıma çalışanlarının durumu son derece sorunlu. Oldukça az sayıda personel var, bu da iş yükünün sürekli arttığı anlamına geliyor. Ayrıca ücretler iş yüküne göre çok düşük ve hastalanma oranı da yüksek" dedi. Behle, önümüzdeki yıllarda binlerce çalışanın emekli olacağını, bunun da iş yükünü ekstra artıracağını söyledi.

Berlin Ulaşım İşletmeleri (BVG), çalışanlarına son olarak yüzde 17.6'lık ücret artışı teklifinde bulunmuştu. Teklifi yetersiz bulan sendika ise yaklaşık 16 bin çalışan için aylık 750 euro maaş zammı, 13. maaş ödemesi, şoförler için 300 euro ek ödeme, vardiya çalışanları için 200 euro ek ödeme talep ediyor. BVG yönetimi ise sendikanın taleplerinin abartılı olduğunu ve karşılanamayacağını belirtiyor. Taraflar 26 Şubat'ta müzakerelerin bir sonraki turu için yeniden bir araya gelecek.

Ver.di'nin 6 eyalette toplu taşıma çalışanlarını greve çağırması üzerine Baden-Württemberg, Bremen, Hessen, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya ve Rhineland-Palatinate eyaletlerinde çalışanlar bugün 24 saat greve başladı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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