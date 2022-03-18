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Berat Kandili, Bozüyük camilerinde dualarla karşılandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Berat Kandili, Bozüyük camilerinde dualarla karşılandı

Bozüyük Belediyesi, Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil şekeri ikram etti.

BOZÜYÜK, BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi, Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil şekeri ikram etti.

Bozüyük'te Berat Kandili nedeniyle camilere giderek ibadetlerini yapan cemaate Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelleri tarafından mevlid şekeri dağıtıldı. Dağıtım esnasında vatandaşların kandilini kutlayan görevliler vatandaşlara Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkkalcıoğlu'nun kandil kutlamasını ve selamlarını da iletti. İlçe genelindeki tüm camilerde yatsı namazı sonrası dağıtılan ikramlar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. - BİLECİK

Berat Kandili, Bozüyük camilerinde dualarla karşılandı

Berat Kandili, Bozüyük camilerinde dualarla karşılandı

Berat Kandili, Bozüyük camilerinde dualarla karşılandı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bozüyük Belediyesi, Berat Kandili, Bozüyük, kandil, Yerel, Haberler

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