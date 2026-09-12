Benzine gelen zam pompaya yansıdı... 'Benzine artık paramız yetmiyor'

Haber : Gökdeniz Can

(ISPARTA) - Benzinin litre fiyatına 3,20 lira zam yapıldı. Zam sonrası Isparta'daki bir akaryakıt istasyonunda benzinin litre fiyatı 79 liradan 82 lira 36 kuruşa yükseldi. ANKA Haber Ajansı'na konuşan vatandaşlar, artan akaryakıt fiyatlarının bütçelerini zorladığını ve zammın birçok üründe fiyat artışına yol açacağını söyledi.

Benzinin litre fiyatına 3,20 lira zam yapılması Isparta'da vatandaşların tepkisine neden oldu. Zam sonrası kentteki bir akaryakıt istasyonunda benzinin litre fiyatı 79 liradan 82 lira 36 kuruşa çıktı.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın bütçelerini zorladığını belirten vatandaşlar, zammın yalnızca ulaşım maliyetlerini değil, başta gıda ve nakliye olmak üzere birçok alandaki fiyatları da artıracağını dile getirdi. Vatandaşlar, benzin fiyatlarındaki yükselişe ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

"BARİ FİYATI 100 LİRA YAPSINLAR, HIRSIZLIK YAPALIM"

Benzine gelen zamma tepki gösteren Ramazan Zeybek, akaryakıt fiyatlarının vatandaşın bütçesini zorladığını belirterek şunları söyledi:

"Abi, 100 lira yapsınlar. Zaten 90 liraya ancak bir kilo mazot alıyoruz. Yapmışken madem 100 yapsınlar; millet çalsın, çırpsın, kötü işlere başlasın. Bu asgari ücretle çalışarak yapılacak işler değil. Arabaya biniyoruz, şimdi bin liralık mazot aldım, 10 kilo ediyor. Yetmiyor abi. Zaten benim arabam çok yakan bir araba."

Kurye olarak çalıştığını belirten bir vatandaş da akaryakıt zamlarının birçok ürünü doğrudan etkilediğini söyleyerek, "Yediğimiz, içtiğimiz, marketten yaptığımız alışveriş dahil her şeyin zammı benzine bakar. Benzine zam gelmesi, her şeye zam gelmesi anlamına gelir. Ben de kuryeyim. Benzine zam gelmesi insanı telaşlandırmıyor değil. Gelmese daha iyi ama yapacak bir şey yok" dedi.

Bir başka vatandaş ise akaryakıt fiyatlarındaki artışın küresel ölçekte lojistik maliyetlerini etkilediğini belirterek, "Bir domino etkisi var. Bu, Amerika'yı da Çin'i de etkiliyor. Lojistik maliyetleri yükseliyor. Nakliye giderlerinin artması da fiyatları etkiliyor. Küresel ölçekte yaşanan gelişmeler bütün dünyayı etkiliyor" ifadelerini kullandı.

"BENZİNE ARTIK PARAMIZ YETMİYOR"

Sait Can, zammı bugün öğrendiğini ve artan benzin fiyatlarının geçim sıkıntısını daha da ağırlaştırdığını söyledi. Can, şöyle konuştu:

"Zam geleceğini bilmiyordum, daha bugün öğrendim. Ekonomimizi kötü etkiliyor. Maaşlar zaten belli, asgari ücret belli. Zor, geçinemiyoruz. Benzine artık paramız yetmiyor. Benzin bu gidişle 100 lirayı geçecek. Şu anda 83 lira olmuş. Aylık akaryakıt masrafım 5-6 bin lirayı buluyor."

"100 LİRA OLSA DA ALACAĞIZ, BİNMEK ZORUNDAYIZ"

Mustafa Erçelik ise vatandaşların akaryakıt zamlarına artık alıştığını belirterek araç kullanımının zorunlu hale geldiğini söyledi. Erçelik, "Alıştık. Yapacak bir şey yok. Yine alacağız. 100 lira olsa da alacağız, binmek zorundayız. Artık araç, otomobil zaruri" dedi.

Zamların üretici üzerindeki etkisine de değinen Erçelik, "Maliyetler artacak. Akaryakıt fiyatları yükseldikçe her türlü maliyet artıyor. Maliyet arttıkça insanların gelirleri düşecek" ifadelerini kullandı.

Küresel gelişmelere dikkati çeken Erçelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyadaki savaşlara göre 150 lira da olabilir. Fiyatı 50 lirayken 'Çok pahalı' diyorduk ama şimdi 100 liraya yaklaşıyor. Kimsenin aklına 100 lira gelmezdi. Herhalde 150 liraya, belki 200 liraya doğru da gidebilir."