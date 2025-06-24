Belediye Başkanlarının Düğün Eğlencesi Tepkilere Neden Oldu

Belediye Başkanlarının Düğün Eğlencesi Tepkilere Neden Oldu
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Belediye Başkanlarının Düğün Eğlencesi Tepkilere Neden Oldu
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Şanlıurfa'da bir düğüne katılan Siverek ve Birecik belediye başkanlarının, birbirlerinin üzerine para saçtığı görüntüler ortalığı karıştırdı. Vatandaşlar, "Yoksulluğun derinleştiği dönemde hiç de yakışık almıyor" diyerek tepki gösterdi.

Şanlıurfa'da bir düğüne katılan Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak ile Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit'in birbirlerinin üzerine para saçması, tepkilere neden oldu.

BELEDİYE BAŞKANLARI BİRBİRLERİNE PARA ATTI

Şanlıurfa'da düzenlenen bir düğüne davetli olarak katılan Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak ile Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit, müzisyenin "Ah Ölem Ölem" adlı uzun hava parçasını seslendirdiği sırada adeta kendinden geçti. Bucak ve Begit'in birbirlerinin üzerine deste halinde para attığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Görüntüler kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlenirken, söz konusu davranış kamuoyunda eleştirilere neden oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Vatandaşın geçim derdine düştüğü, yoksulluğun derinleştiği bir dönemde bu tür davranışlar hiç de yakışık almıyor" diyerek tepki gösterdi.

Bazı vatandaşlar ise ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde sergilenen bu tutumun kamu görevlilerine yakışmadığını ifade ederek, tepki gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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