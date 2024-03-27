Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Doğal Taş Fabrikası'nda İncelemelerde Bulundu

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Organize ve Sanayi Bölgesinde yer alan Doğal Taş Fabrikası'nda incelemelerde bulundu.

Bayburt'un taşını marka haline getiren, doğal taş sektöründe bilgi ve teknolojiye dayalı üretim yapan Doğal Taş Fabrikası'nın üretim bantlarını gezerek incelemelerde bulunan Vali Mustafa Eldivan, üretime ilişkin ilgililerden bilgi alarak çalışanlara kolaylıklar diledi.

"Bayburt'ta işlenen taş 4 kıtaya ihraç ediliyor"

Bayburt taşının yanı sıra Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden çıkarılan doğal taşların işlenmesi amacıyla 2017 yılında kurulan fabrikadan 4 kıtaya ihracat gerçekleştiriliyor.

Bayburt başta olmak üzere birçok ilde çıkarılan doğal taşların işlendiği Doğal Taş Fabrikası'nda Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika kıtasındaki 15 civarında ülkeye doğal taş satışı gerçekleştiriliyor. - BAYBURT