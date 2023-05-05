Başkan Soyer'den Dikili'de 14 Mayıs Mesajı: 'Bu Seçim 100 Yılın Seçimi'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Dikili’de sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, meclis üyeleri ve vatandaşlarla bir araya geldi. 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri için “100 yılın seçimi” diyen Başkan Soyer, “Halkın iktidarına çok yakınız. O kadar çok hakkımızı elimizden aldılar ki, içim içime sığmıyor. Çünkü gün sayıyorum. Bitecek bu hikâye” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Dikili'de sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, meclis üyeleri ve vatandaşlarla bir araya geldi. 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri için "100 yılın seçimi" diyen Başkan Soyer, "Halkın iktidarına çok yakınız. O kadar çok hakkımızı elimizden aldılar ki, içim içime sığmıyor. Çünkü gün sayıyorum. Bitecek bu hikaye" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Dikili'deki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Dikili İlçe Başkanı Emre Kırlı, mahalle muhtarları, belediye meclis üyelerinin yer aldığı programda konuşan Başkan Tunç Soyer, "Her gelişimde Dikili'ye bir kez daha hayran oluyorum. Gerçekten olağanüstü bir cennet. Fakat insanlara bakıyorum kaşlar çatık, yüzler asık, hayat pahalılığı desen almış gitmiş, herkes yarınından kaygılı. Yani cennetin ortasında bir cehennem yaşıyoruz. Akıl alacak gibi bir şey değil. Bu kadar bereketli topraklar, bu kadar güzel iklim kuşağı, pırıl pırıl deniz, dokunulmamış doğa… Peki, neden bu yoksulluk, sefalet, enflasyon" dedi.

"HALKIN İKTİDARINA ÇOK YAKINIZ"

Seçimlere de değinen Başkan Soyer, "Ben şahsen inanılmaz heyecanlıyım. Bu değişim halkın iktidarını getirecek bir değişim. Şimdi diyeceksiniz ki bana; şimdiki halkın iktidarı değil mi? Değil. Şimdi iktidarda olan halk değil. Bir tane rakam söyleyeyim. Kur korumalı mevduat hesabı diye bir şey çıkardılar değil mi? Sadece 125 bin kişiye 1 sene içinde 170 milyar lira para ödendi. Bunlar bir milyon liranın üzerinde o hesaba para yatırmış vatandaşlarımız. O hesaplara bu faizler ödenmeseydi de bizim çocuklarımıza okul yapılsaydı, işsizlerimize iş bulacak fabrika yapılsaydı, vatandaşımızın nefes almasını sağlayacak spor alanları, tesisler yapılsaydı daha iyi olmaz mıydı? İşte o zaman halk iktidarı olurdu. Yani eğer bu memleketin ürettiği refah, halkın refahını büyütecek, yaşam kalitesini artıracak, güzelleştirecek yere harcanıyorsa işte o zaman halkın iktidarı olur. Şimdi değil. Şimdikine halk iktidarı denmez. Şimdikine oligarşi denir, bir zümrenin iktidarı denir, adını siz koyun ama halk iktidarı değil. Ben muazzam heyecanlıyım çünkü halk iktidarına ilk defa bu kadar yakınız" dedi.

"İÇİM İÇİME SIĞMIYOR"

İktidar belediyeciliği döneminin başlayacağını ifade eden Başkan Soyer, "Ben 10 sene Seferihisar Belediye Başkanlığı yaptım, 4 senedir İzmir Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Biliyoruz. Ne yapılması gerektiğini biliyoruz. Bu kaynakların daha adil nasıl dağıtılacağını biliyoruz. İzmir, Türkiye'de hükümet desteği olmadan metro yapan tek şehir. Bununla da gurur duyuyoruz. Çünkü İzmir, senelerdir kendi göbeğini kesti, kendi ayakları üzerinde durmaya çalıştı. Ama göreceksiniz iktidarın belediyesi olduğumuz gün Dikili'ye bugüne kadar bir yaptıysak bundan sonra on yapmak mümkün. O kadar çok hakkımızı elimizden aldılar ki, gasp ettiler ki içim içime sığmıyor. Çünkü gün sayıyorum. Bitecek bu hikaye. Bizim iktidarda olduğumuz bir belediyecilik dönemi başlayacak. İşte o zaman göreceksiniz bu şehre yatırımı. İşte o zaman göreceksiniz bu anlattığım hikayenin hayal, kader olmadığını ve değiştirilebilir olduğunu" dedi.

"GERÇEK BİR ŞEY"

"6'lı masa belki de bu topraklardaki en büyük kardeşlik ve dostluk projesidir" diyen Başkan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ortada bir iktidar olmadan koalisyon kurulmuş. 2 yıldır 6'lı masa diye bir yapı var ve daha ortada iktidar yokken kuruldu. Ortak Politikalar Mutabakat Metni ile 2 bin 400 madde günlerce, haftalarca, aylarca tartışıldı. Bu suni bir şey değil. Bu gerçek bir şey. 6 parti göstermelik bir araya gelip de poz vermiyor. Gerçekten hangi politikaların uygulanması gerektiği ve ne yapılması gerektiği konusunda mutabık kaldılar. İçiniz rahat olsun. Bakanların isimlerinin hiçbir önemi yok. Önemli olan mutabakat metninde yazan maddeleri kim gelirse gelsin hayata geçiriyor olmasıdır. Siz bu ülkenin kaynaklarını kimden yana kullanacaksınız, kimden yana kullanmayacaksınız. Siyaset budur zaten."

"100 YIL SONRA YENİDEN İLHAM VERECEK"

Bu memlekette en çok değişen mevzuatın ihale mevzuatı olduğunu vurgulayan Soyer, "Her ihalede ihaleyi kime vereceklerini belirleyebilmek için mevzuat değiştirdiler. Hangi ihaleyi hangi şirkete vereceğini baştan yasal olarak belirleyebilmek, meşruiyet kazandırmak için mevzuat değiştirdiler. Türkiye'de yüzlerce kez değişti ihale mevzuatı. Neden değiştiriyorsun? Derdin ne? Eğer tercihini doğadan yana, emekten yana, engelliden, emekliden, öğrenciden, gençten yana yapmıyorsan başka birilerinden yana yapıyorsan bu memleket yoksullaşır, acı çeker. Doğası da insanı da acı çeker. Ben acayip umutluyum. O büyük değişime çok az kaldı. Türkiye 100 yıl önce nasıl bütün mazlum milletlere ilham vermiş örnek olmuşsa, 100 yıl sonra yine dünyanın ezilen milletlerine yine bu millet ilham verecek. 14 Mayıs'ta verecek. 15 Mayıs'ta yepyeni bir ülke kurulacak. Emeğin, alın terinin baş tacı edildiği…" ifadelerini kullandı.

"BU SEÇİM 100 YILIN SEÇİMİ"

Seçimde sandık güvenliğinin sağlanmasının önemine değinen Başkan Soyer, "Oyunuzu kullandıktan sonra o son sandık sayımı, ıslak imza altına alınana kadar ve ilçe seçim kuruluna teslim edilene kadar asla vazgeçmeyeceksiniz. Takip edeceksiniz. Biraz uykusuz kalırsınız, biraz fazla ayakta kalırsınız ama bu çok önemli bir seçim. Bu seçim refahla yoksulluk arasında bir seçim, bu seçim 100 yılın seçimi. Bu seçim günü herkes, hepimiz sımsıkı canla başla takip edeceğiz. Sonuna kadar" dedi.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZIN KATKISI ÇOK BÜYÜK"

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Hepimizin bildiği gibi 10 gün sonra ülkemiz hem milletvekili hem Cumhurbaşkanlığı seçimine girecek. Başkanlarımız önümüzdeki seçimle ilgili değerlendirmelerini sizlerle paylaşıp sizin görüşlerinizi alacak. Değerli Tunç Başkanımla 4 yıldır birlikte görev yapıyoruz. Dikilimize gerçekten çok büyük hizmetler yaptı, katkılar sundu. Bugün Dikili'de büyük hizmet dönüşümü yaşandıysa burada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızın katkısı çok çok büyük. Kendilerine çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"1 MİLYONA YAKIN KİŞİ KORDON'DAYDI"

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da geçen hafta sonu İzmir'de yapılan liderler mitingine dikkat çekerek 1 milyona yakın İzmirli Kordon'da 13'üncü Cumhurbaşkanımıza sahip çıktı. Sizler oradaydınız çok teşekkür ederiz, iyi ki varsınız. 6'lı masanın en önemli değeri nedir derseniz, 6'lı masa olması. İlk kez yan yana geliyoruz. Bundan 20-30 yıl önce söyleselerdi aklınıza hiç gelir miydi? Bu, çok önemli bir değer. Bu seçim öyle ya da böyle olacak ve bitecek. Ama bittikten sonra biz bir arada yaşamaya devam edeceğiz. Birbirimize ağır hakaretlere varan şeylerle bu işler yürümez. CHP'lilerin Atatürk sevgisini sorguluyorlar. 21 yıldır Atatürk'ün adını ağzına almayanlar şimdi bizi eleştirmeye çalışıyorlar. Bunların hiçbirinin kulak asılacak bir tarafı yok" diye konuştu.

"KAZANDIK"

Buluşmanın ardından Dikili sokaklarında vatandaşla kucaklayan Başkan Soyer'e ilgi yoğundu. Dikili Atatürk Meydanı'na yürüyüş yapan Başkan Soyer, esnafı da ziyaret etti. Gençler, emekliler, kadın ve çocuklarla bir araya gelen Başkan Soyer turun sonunda, "Güne Dikili'de başlamak, sizlerle buluşmak, Dikili'nin sokaklarında apartmanlara, esnafa umut vermek, varlığımızı göstermek çok güzel. Bunun enerjisiyle biz epey gideriz. Dikili hep içimizi açtı, bize güç verdi. İzmirli olmakla, Dikilili olmakla gurur duyuyoruz" dedi.

Dikili'nin merkezinden sonra Çandarlı'ya geçen Başkan Soyer, burada da esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.