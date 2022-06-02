Başkan Soyer Afyonkarahisar Tanıtım Günleri'ne Katıldı - Haberler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kültürpark'ta 5 Haziran'a kadar devam edecek Afyonkarahisar Tanıtım Günleri'ne katıldı. İzmir'in 100'üncü kurtuluş yıldönümü kutlamaları kapsamındaki Zafer ve Anma Yürüyüşü'ne Afyon'dan başlayacaklarını hatırlatan Başkan Tunç Soyer, "Afyon- İzmir kardeşliği aslında yüz yıl önce bu güzergahla bağlanmış ve pekişmiş durumda" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Ege Bölgesi Afyonkarahisarlılar Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen Afyonkarahisar Tanıtım Günleri başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kültürpark'ta 5 Haziran'a kadar devam edecek tanıtım günleri kapsamında açılan stantları ziyaret etti.

AFYON'DAN BAŞLAYARAK YÜRÜYECEĞİZ

İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü için Afyon'dan başlayıp İzmir'de sonlanacak 400 kilometrelik Zafer ve Anma Yürüyüşü yapacaklarını hatırlatan Başkan Tunç Soyer, "Afyon'dan başlayan ve İzmir'de biten Türkiye'nin kuruluş ve kurtuluş mücadelesinin 100'üncü yılını yaşıyoruz. Afyon-İzmir kardeşliği aslında yüz yıl önce bu güzergahla da bağlanmış ve pekişmiş durumda. 100'üncü yıl kutlamalarımız kapsamında Zafer ve Anma Yürüyüşü'ne Dereçine'den başlayacağız. Birebir atalarımızın yaptığı gibi. İzmir'e kadar onların geçtiği güzergahlardan geçerek 9 Eylül'de İzmir'e varmayı hedefliyoruz" dedi.

ANKA / Yerel