Başkan Soyer Afyonkarahisar Tanıtım Günleri'ne Katıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Soyer Afyonkarahisar Tanıtım Günleri'ne Katıldı

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kültürpark’ta 5 Haziran’a kadar devam edecek Afyonkarahisar Tanıtım Günleri’ne katıldı. İzmir’in 100’üncü kurtuluş yıldönümü kutlamaları kapsamındaki Zafer ve Anma Yürüyüşü'ne Afyon’dan başlayacaklarını hatırlatan Başkan Tunç Soyer, “Afyon-İzmir kardeşliği aslında yüz yıl önce bu güzergahla bağlanmış ve pekişmiş durumda” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kültürpark'ta 5 Haziran'a kadar devam edecek Afyonkarahisar Tanıtım Günleri'ne katıldı. İzmir'in 100'üncü kurtuluş yıldönümü kutlamaları kapsamındaki Zafer ve Anma Yürüyüşü'ne Afyon'dan başlayacaklarını hatırlatan Başkan Tunç Soyer, "Afyon- İzmir kardeşliği aslında yüz yıl önce bu güzergahla bağlanmış ve pekişmiş durumda" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Ege Bölgesi Afyonkarahisarlılar Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen Afyonkarahisar Tanıtım Günleri başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kültürpark'ta 5 Haziran'a kadar devam edecek tanıtım günleri kapsamında açılan stantları ziyaret etti.

AFYON'DAN BAŞLAYARAK YÜRÜYECEĞİZ

İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü için Afyon'dan başlayıp İzmir'de sonlanacak 400 kilometrelik Zafer ve Anma Yürüyüşü yapacaklarını hatırlatan Başkan Tunç Soyer, "Afyon'dan başlayan ve İzmir'de biten Türkiye'nin kuruluş ve kurtuluş mücadelesinin 100'üncü yılını yaşıyoruz. Afyon-İzmir kardeşliği aslında yüz yıl önce bu güzergahla da bağlanmış ve pekişmiş durumda. 100'üncü yıl kutlamalarımız kapsamında Zafer ve Anma Yürüyüşü'ne Dereçine'den başlayacağız. Birebir atalarımızın yaptığı gibi. İzmir'e kadar onların geçtiği güzergahlardan geçerek 9 Eylül'de İzmir'e varmayı hedefliyoruz" dedi.

ANKA / Yerel

Tunç Soyer Karahisar Afyon İzmir Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title