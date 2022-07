Başkan Sandal'dan Cengizhan'a 3 müjde

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, geçtiğimiz hafta başladığı mahalle gezilerine Cengizhan'da devam etti. Belediye çalışmalarını yerinde inceleyen, esnafın ve vatandaşların taleplerini ilk ağızdan dinleyen Başkan Sandal; kentsel dönüşüm, yeni etüt merkezi ve mahalleye kazandırılacak kafeterya için vatandaşlara müjde verdi. Başkan Sandal "Cengizhan bizim için çok kıymetli bir bölge. Eksikleri tek tek tamamlıyoruz" dedi.

Mahallelerdeki çalışmaları yerinde gözlemlemek ve vatandaşların talep ve önerilerini ilk ağızdan dinlemek için mahalle gezilerine hız veren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın bu seferki durağı Cengizhan oldu. İlk olarak mahalle muhtarı Taner Kanbur'u ziyaret eden ve mahalle ile ilgili yapılması gerekenlerin listesini alan Başkan Sandal, daha sonra esnaf ziyareti yaptı, talep ve önerileri dinledi. Beş çayını Karataş Ailesi birlikte içen Başkan Sandal, partinin mahalledeki en yaşlı Suliben Gündaş'a da nezaket ziyaretinde bulundu. Mahalle turuna; CHP İlçe Başkanı Didem Gültekin, meclis üyeleri, parti yöneticileri ve belediye bürokratları da eşlik etti.

Kentsel dönüşüm, kafeterya ve etüt merkezi müjdesi

Cengizhan Mahallesi için sürdürülen çalışmalar konusunda vatandaşlara bilgi veren Başkan Sandal, imar planı revizyon çalışmalarında sona yaklaşıldığını ve mahalleyi kalkındıracak planların önümüzdeki aylarda tamamlanarak askıya çıkartılacağını müjdeledi. Ekrem Akurgal Parkı içerisinde yapımı devam eden sosyal tesisin de kısa sürede hizmete açılacağını belirten Başkan Sandal, Cengizhan Taziye Evi'nin, uygun zamanlarda çocuklar için etüt merkezi olarak da kullanıma açılacağını söyledi. Sandal; Serhat Camisi tarafından ek hizmet alanı olarak kullanılması talep edilen belediyeye ait alanla ilgili olarak da yasal prosedürü incelediklerini ve bu alanı camiye kazandırmak için özveri ile çalışacaklarını ifade etti.

"Cengizhan'ın çehresi değişecek"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal "Bayraklı'nın her mahallesi, her sokağı bizim için çok kıymetli. Bu nedenle her bölgede topyekün çalışma sürdürüyoruz. Cengizhan Mahallesi sakinlerinin bize gösterdiği ilgi ve alaka gücümüze güç kattı. Başta planlama çalışmaları, sosyal tesis ve etüt merkezi olmak üzere tüm eksiklerin giderilmesi ve vatandaşların refah düzeyini artıracak taleplerin yerine getirilmesi için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sosyal yaşam alanları, sağlıklı konutları, yolları ve altyapısıyla yepyeni bir Cengizhan oluşturmakta kararlıyız" diye konuştu. - İZMİR