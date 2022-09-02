Başkan Örki'den PAKUT'a teşekkür

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Eylül ayı meclisinde, Pamukkale Belediyesi Arama Kurtarma Timi'ni (PAKUT) meclis üyelerine tanıtarak, teşekkür etti.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, belediyenin gönüllü personellerinden oluşan Pamukkale Arama Kurtarma Timi'ne Eylül ayı meclisinde teşekkür belgesi takdim etti. Başkan Örki, 2020 yılından bu yana gönüllülük esasına göre yüzlerce saat eğitim alan 27 kişilik ekibin kısa zamanda zorlu aşamalardan geçerek önemli başarılara imza attığını belirterek, "Artık PAKUT bölgemizde yaşanacak afetlerde görev almaya hazır" dedi.

Geçtiğimiz ay, İstanbul AFAD Yönetim Başkanlığı Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Akreditasyon ve Destek AFAD Gönüllüleri Sertifika Teslim Töreninde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından takdim edilen Hafif Ekip Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyon sertifikasını bizzat teslim alan Belediye Başkanı Avni Örki, "Pamukkale Belediyesi Arama Kurtarma Timi, AFAD'dan akreditasyon alan Denizli ve Ege Bölgesi'nin ilk belediyesi oldu. Afet bölgelerinde arama kurtarma, söndürme ve yardım çalışmaları için, 27 kişilik ekibimiz AFAD'la koordinasyon içerisinde görev alabilecek. Sertifikamızı bizzat İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu takdim etti. Bizim açımızdan da önemliydi bu sertifika. Ege bölgesinde bu sertifikaya sahip olan ilk belediye olduk. Ekibimizde, belediyemizde görevli memur, sözleşmeli personel, işçi arkadaşlarımız var. PAKUT'u 2 yıl önce kurmuştuk. 2 yıl içinde birçok alanda eğitimler aldılar. Sınavlardan geçtiler. Sonunda da, profesyonel arama ve kurtarma ekibi haline dönüştüler. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyor, özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - DENİZLİ